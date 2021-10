Serie D, tre punti importanti per la Leon

CAMPIONATO SERIE D: LEON VS CARAVAGGIO 3-2

Marcatori: 12’ Paparella, 14’ A.Ferré. 28’ Bonseri, 31’ (C) Fumagalli, 36 st rig Lamesta (C)

Che vittoria alla Leon Arena della Leon che si riscatta dopo la sconfitta pesante subita in trasferta nel turno infrasettimanale contro il Sangiuliano City. I brianzoli escono vittoriosi dalle proprie mura battendo per 3-2 il Caravaggio e si portano a casa tre punti fondamentali.

La gara inizia un po' a rallentatore, le due squadre si studiano per capire come muoversi e per trovare gli spazi dove colpire gli avversari. Ad andare all’attacco ci pensano i brianzoli che si avvicinano in due occasioni all’area avversaria, ma è al 12’ che la gara si sblocca. Achenza recupera palla a centrocampo in velocità, apre sulla destra per Ferré che rimette in mezzo e Paparella con un calcio di rigore in movimento non può sbagliare e infila in rete il pallone del vantaggio. Due minuti dopo, capitan Bonseri recupera palla sui trenta metri, ottimo passaggio tra le linee per A.Ferré che si accentra in area e di sinistro calcia un diagonale. Raddoppio Leon. Nel frattempo, il Caravaggio al 32’ trova la rete con Fumagalli, che infila la palla sotto la traversa, complice una deviazione, per il 3-1.

Il Caravaggio riparte forte e cerca di trovare il gol che riaprirebbe la partita. Ma i brianzoli sono bravi e bloccano tutte le incursioni avversarie. Ma è negli ultimi minuti finali di gioco che la gara si anima. Al 36’ l’arbitro fischia rigore per un fallo di Scaccabarozzi: dal dischetto va Lamesta e segna il 3-2. Gli ospiti attaccano a pieno organico, ma non riescono a impensierire il numero uno della Leon Fontana e la gara si chiude con la vittoria per la Leon.

Ora appuntamento nella prossima gara in programma contro l’Arconatese, sfida che saprà sicuramente dare delle grandi emozioni.