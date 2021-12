Serie D, tre punti per la Vis Nova Giussano

Squadra in casa

Squadra in casa Vis Nova Giussano

Che vittoria della Vis Nova Giussano che in rimonta si va a prendere la vittoria in casa della Brianza Olginatese. Una gara ottima della formazione guidata da Caddeo che sotto di due gol riesce a ribaltare la partita. Dopo che i padroni di casa si erano portati in vantaggio nella prima frazione di gioco al 18' con VIganò e poi dopo neanche quattro minuti raddoppia con Caraffa. Le lucertole di Caddeo accorciano le distanze nel finale del primo tempo con Fall.

Nella seconda frazione di gioco sembra che la Brianza Olginatese non scenda mai in campo e uno scatenato Fall ribalta completamente la situazione e porta in vantaggio i suoi al 69' e al 76' (con una tripletta). A chiudere definitivamente la gara ci pensa anche Cazzaniga che sigla la rete del 4-2.