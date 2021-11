Serie D, Vittoria della Vis Nova Giussano

La Vis Nova Giussano finalmente torna alla vittoria e in grande stile. In trasferta in casa del Villa Valle ne rifila ben cinque di gol alla squadra bergamasca.

Dopo un primo tempo equilibrato in cui i brianzoli sbloccano la gara con il gol di Ballabio, i bergamaschi si avvicinano in più occasioni al pareggio senza però riuscire a trovare la rete. Nella ripresa, la Vis Nova rientra in campo con una grinta diversa e più concentrazione e riesce a segnare ben quattro reti: una tripletta firmata Orcellana Cruz e Valutlina. Per la compagine bergamasca a a segno invece su rigore Castelli, che siglia il definitivo 5-1.

Una vittoria che può servire sicuramente a sbloccare la compagine brianzola, che ora si appresta a disputare i trentaduesimi di Coppa Italia nel turno di mercoledì 3 novembre contro il Fanfulla.