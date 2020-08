Il "miracolo" sportivo del Monza potrebbe diventare una serie Netflix: il progetto di un docu-film sul sogno biancorosso

Il sogno "romantico" della svolta, la conquista della B e poi i progetti per la massima serie del campionato calcistico. E adesso anche il piccolo schermo con il colosso statunitense Netflix che sarebbe intenzionato a realizzare una serie tv in stile docu-film sulla squadra di Silvio Berlusconi.

Il progetto - come riporta il Corriere della Sera - deve ancora prendere forma ma l'idea ci sarebbe e presto potrebbe diventare realtà. La piattaforma di streaming sarebbe interessata a realizzare le riprese per raccontare la favola calcistica dei Biancorossi con la promozione in B e il sogno della serie A per la squadra di Silvio Berlusconi e di Adriano Galliani, guidata da mister Brocchi. Un successo che testimonia un connubio vincente tra investimenti, imprenditoria e risultati sportivi. Un "miracolo" che sembra ricordare le imprese del Milan, con l'acquisizione della società da un'aula di Tribunale e la scalata dell'universo calcistico con 29 titoli in 31 anni. Un successo che il Monza Calcio sembra avere tutte le carte in regola per ripercorrere.

Quella relativa alle imprese dei Biancorossi non sarebbe l'unica serie Netflix di ambito sportivo: il marchio ha già portato sul piccolo schermo le imprese di Michael Jordan con "The Last Dance" che celebra le gesta dei Chicago Bulls degli Anni '90 e ancora "Sunderland ‘Til I Die" che racconta le vicissitudini della squadra inglese del Sunderland durante la stagione calcistica 2017-18 e il tentativo di recupero dopo la retrocessione dalla Premier League. E adesso tocca al Monza. Sul campo e forse anche in tv.