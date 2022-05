Gli (altri) biancorossi sono diventati campioni d'Italia

Mentre il Monza tenta il tutto per tutto con i play off, ci sono altri sportivi biancorossi che alzano il trofeo di campioni d'Italia. Sono gli Sharks, la squadra di hockey su carrozzina che sabato sera ha vinto il campionato.

"Un grande cuore biancorosso che ha sognato per anni questo momento - si legge sulla pagina Facebook della squadra -. Sempre a un passo dalla vittoria ma mai abbastanza per portare a casa lo scudetto. Oggi il sogno si è finalmente realizzato, è tutto vero. Gli Sharks Monza sono i Campioni d’Italia! Grazie a tutti! Sempre forza Sharks". Gli atleti che si allenano il mercoledì sera nella palestra di via Pellico possono finalmente festeggiare. Una settimana memorabile per il capitano Mattia Muratore che proprio nei giorni scorsi ha saputo di essere stato insignito della menzione speciale per il premio Rosa Camuna assegnato dalla Regione Lombardia. E sabato ha potuto abbracciare la tanto agognata coppa.

Un risultato storico quello raggiunto ieri sera dopo aver superato gli avversari del Madracs Udine per 9-2. Uno scudetto che ritorna nella città di Tedolinda dopo oltre 20 anni. Due decenni di sport, passionem entusiasmo che ha sempre contraddistinto gli atleti brianzoli.