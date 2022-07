Si accendono i riflettori sulla nuova stagione sportiva per l’FC Lesmo

Dopo il cambio a livello societario ha preso ufficialmente il via la nuova stagione dell’FC Lesmo. La società del presidente Coccimiglio, infatti, è tornata alle origini con una denominazione che la "riporta" al passato (prima si chiamava MGM Lesmo) e la lega sempre di più alla propria città. Insomma, un cambio importante.

Al centro sportivo di via Petrarca, quindi, è stata una settimana intensa. Nel giro di due giorni sono state presentate la prima squadra femminile e la prima squadra maschile, che militeranno rispettivamente in Eccellenza e Prima Categoria.

Obiettivi importanti per l'Eccellenza Femminile

Un sogno e un obiettivo chiaro: conquistare una storica promozione in serie C. Ecco che, lunedì 4 luglio, la società FC Lesmo ha ufficialmente presentato il nuovo mister che guiderà la squadra femminile verso questo traguardo. Il nuovo tecnico è Andrea Ruggeri, che ha alle spalle una lunga carriera nel campo femminile e ha guidato la Pro Sesto nella promozione in Serie B.

A introdurre la serata è stato il presidente Michele Coccimiglio che ha spiegato le motivazioni del cambio di denominazione: "Un ritorno alle origini. Modifichiamo nome e colori, ma l’obiettivo è sempre lo stesso: crescere e fare bene. Dopo tre anni abbiamo concluso l'accordo con l’Ac Leon Monza e Brianza e abbiamo deciso di riavvicinarci al nostro territorio. Per quanto riguarda la prima squadra femminile, è stata allestita un'ottima rosa e ci saranno nuovi innesti che alzeranno ulteriormente il livello", conclude.

La parola è poi passata a mister Ruggeri che ha parlato alle sue ragazze, toccando diversi aspetti. "È una formazione certamente solida. Non stravolgerò quasi nulla, ma cercherò di migliorare alcuni aspetti. Ho avuto modo di vedere giocare le ragazze nel finale della scorsa stagione e la prima impressione è stata quella di vedere una squadra seria, organizzata. L’obiettivo è lavorare per preparare al meglio le partite senza guardare troppo in avanti, perché il risultato finale è il frutto di quello che si farà settimana dopo settimana”.

La rosa della prima squadra di Eccellenza

PORTIERI: Sara Colombo (confermata), Costanza De Sanctis (confermata)

DIFENSORI: Alice Ferrara (promossa da Juniores), Camilla Ambrosoni (Confermata), Francesca Redaelli (Confermata), Mara Boffi (Confermata), Maria Frangi (Confermata), Laura Vismara (Confermata), Carolina Casarola (Promossa da Juniores)

CENTROCAMPISTI: Cecilia Cuscunà (Confermata), Elisa Sessa (Confermata), Ester Postiglione (Confermata), Giulia Talarico (Confermata), Miriana Romeo (Confermata), Sofia Caspani (Confermata)

ATTACCANTI: Arianna Spagna (Confermata), Camilla Di Iorio (Confermata), Ilaria Fossati (promossa da Juniores), Noemi Ciambrone (Confermata), Erica Ostini (Confermata), Valentina Boldini (Confermata)

Prima Categoria, le novità per fare bene

Martedì 5 luglio è toccato alla Prima Categoria che ha presentato diversi cambiamenti sia nella rosa che nell’organico societario. Partendo dalle novità a livello societario, è stata definita la nuova figura della direzione sportiva e generale, che passa nelle mani di Alberto Colombo. Ma non solo. Infatti, anche alla guida della rosa ci sarà una new entry, o meglio, un gradito ritorno. I tifosi lesmesi possono riabbracciare Emanuele Leoni, mister che portò l’allora AC Lesmo dalla Seconda alla Prima Categoria. Dopo una parentesi alla Casati Arcore, Leoni tornerà nuovamente a sedersi sulla panchina di Via Petrarca.



Passando poi alla rosa, il nuovo DS Alberto Colombo ha compiuto una vera e propria rivoluzione. Sono stati confermati solo 10 atleti della scorsa stagione e ne sono arrivati ben 12 nuovi. Ma chi sono alcuni dei nuovi innesti dell'FC Lesmo?Partendo proprio dal portiere troviamo Riccardo Citterio, nella passata stagione ha ben figurato nel campionato di Eccellenza con la maglia della Base, e nel reparto offensivo Michael Siviero, in forza al Bresso. Anche in attacco un gradito ritorno tra le fila del Lesmo. Stiamo parlando di Marco Pirola: l’attaccante ex Carugate che è stato uno dei protagonisti l'anno della promozione.



La rosa della squadra di Prima Categoria

PORTIERI: Riccardo Citterio (da Base 96), Alessandro Conti (promosso da Juniores)



DIFENSORI: Carmelo Urso (confermato), Mauro Patti (confermato), Michael Tarantino (confermato), Daniele Maino (confermato), Stefano Nova (confermato), Filippo Cacciatore (da Ausonia), Boris Razhdanov (da Triuggese), Edoardo Schiavina (da FOLGORE CARATESE)

CENTROCAMPISTI: Giacomo Zappa (confermata), Stefano Moroni (confermato), Michele Meregalli (confermato), Luca Scandolara (da Casati Arcore), Guglielmo Coltro (da Casati Arcore), Federico Turati (da Concorezzese), Achille Migliozzi (confermato)

ATTACCANTI: Alessandro Celeghin (confermato), Michael Siviero (da Bresso), Marco Pirola (da Di Po), Guglielmo Corti (promosso da Juniores), Christian Pollutri (da Bresso), Alessio Guidone (da BM Sporting)

ALLENATORE: Emanuele Leoni (da Casati Arcore)