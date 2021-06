Mtb, Torquato Testa è arrivato terzo al Crankworkx di Innsbruck

Ha conquistato il terzo posto nel contest slopestyle del Crankworkx world tour di Innsbruck (Austria) Torquato Testa, mountain-biker di Monza. L'atleta (27 anni) ha totalizzato 93,25 punti, meglio di lui solo lo statunitense Nicholi Rogatkin (95,50) e lo svedese Emil Johansson (97,50).

"Era dal 2017 che non risalivo sul podio del Crankworx – ha commentato in una storia su Instagram —. Mi dispiace per la seconda run, ho provato ma c'era un po' di vento. Avevo ancora un po' la caviglia sifula (è reduce da un infortunio in motocross, ndr). Appena ho sentito vento ho detto 'basta', comunque sono super contento".

La prima run di Torquato Testa al Crankworx

La seconda run di Torquato Testa al Crankworx