Un evento che va ad arricchire il progetto sociale dell’A.C. Leon: arriva la Nazionale Italiana calcio Sordi

La Leon annuncia che il 3 aprile ospiterà la Nazionale di calcio sordi che parteciperà alle prossime olimpiadi in programma a Maggio, in Brasile. La nazionale, allenata da Igor Trocchia (nominato Cavaliere della Repubblica per il noto episodio di fairplay), ha conquistato lo scorso luglio la qualificazione alle Olimpiadi. Questo è uno degli ultimi raduni pre-olimpici che darà ufficialmente inizio al “sogno a cinque cerchi” degli atleti della nazionale italiana.

L’amichevole è stata fortemente voluta dall’A.C. Leon con il patrocinio del Comune di Vimercate, perché rappresenta un momento di inclusione. A sfidarsi, quindi, dalle ore 10 la Juniores Nazionale di mister Rivoltella e la Nazionale Sordi di mister Igor Trocchia.



Queste le parole del responsabile marketing della società: "Dalla sua nascita la Leon si è distinta come una società attenta alla costruzione di valori sportivi sia sotto il profilo agonistico sia sociale. Questo evento arricchisce il nostro progetto e siamo orgogliosi di ospitare questa prestigiosa amichevole. Un doveroso ringraziamento va a Mister Trocchia e al nostro Mister Rivoltella per la loro disponibilità e quella dei rispettivi atleti".