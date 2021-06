Quarto posto per la Vero Volley alle finali nazionali under 17

I monzesi della Vero Volley Banco BPM restano giù dal podio. Nessuna medaglia per gli atleti brianzoli che hanno partecipato alle Finali Nazionali Under 17 maschili 2021 che si sono disputata in questo fine settimana a Castellana Grotte, in provincia di Bari. La formazione guidata da Massimo Eccheli, allenatore della Vero Volley Monza di SuperLega maschile chiamato a sostituire l’indisponibile Marco Bolognini, non è riuscita a centrare il podio, arrendendosi nella finale 3/4 posto a Volley Treviso con il punteggio di 3-1.

Per i baby monzesi, comunque, un torneo di alto livello, che li ha consacrati come quarta forza a livello nazionale: il cammino dei lombardi è iniziato venerdì con il successo 3-0 contro la Scuola & Volley Altamura, bissato sabato da un altro 3-0, questa volta sulla Fenice Pallavolo Roma. Sabato, invece, il primo stop per la Vero Volley Banco BPM, arresasi in semifinale ai Diavoli Rosa con il punteggio di 0-3.

Tra le notizie positive dei monzesi alle Finali Nazionali c'è anche il premio a Matteo Sacco, eletto miglior centrale della manifestazione.



"C'è molta soddisfazione per essere entrati nelle prime quattro d'Italia, con una squadra quasi tutta al primo anno di categoria - ha commentato il responsabile del settore maschile del Vero Volley, Mauro Rech - . Ci abbiamo creduto fino alla fine di poter portare a casa una medaglia, nella Finale contro Treviso, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Dopo un primo set molto difficile, i ragazzi hanno reagito con carattere vincendo il terzo ma non sono riusciti a confermarsi nel quarto. E' chiaro che c'è un pizzico di rammarico, anche se guardando poi con oggettività al risultato siamo comunque felici. Ringrazio in particolar modo tutto lo staff, che ha seguito i ragazzi tutto l'anno con costanza e attenzione, portandoli a questo importante traguardo".