Vibe Ronchese, sarà ancora Promozione!

Un pareggio bellissimo. L'unica cosa che non doveva fare era quella di subire due gol di scarto e così la Vibe Ronchese, con un pareggio è riuscita a tenere la categoria. La gara di ritorno dei playout vede esultare la squadra di Donghi, grazie al gol salvezza di Todeschini, rimane ancora in Promozione. La sfida contro il COB 91 è terminata con un pareggio 1-1 ed è risultata decisiva la gara di andata con la vittoria di Cormano con la firma di Todeschini.



Al 5' della seconda frazione di gioco la sblocca proprio Todeschini. L'attaccante prende palla sulla sinistra, entra in area e di piatto buca la porta di Coppo. Un gol che fa esultare tutto il campo di Bernareggio. La Cob91, prova a cercare la reazione per trovare il pareggio che arriva nel finale di gara al 38'. Ma non basta, perché la squadra di Provasi dovrebbe segnare altri due gol per rimanere in categoria. Ecco che, quindi, a trionfare la formazione monzese.