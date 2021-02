Dopo la sorpresa allo stadio Berlusconi arriva al Monzello: visita negli spogliatoi alla squadra

Prima la visita allo stadio poi la tappa a Monzello venerdì pomeriggio. Silvio Berlusconi è tornato "in campo" e per la prima volta ha fatto visita alla squadra al quartier generale in via Ragazzi del '99. Il presidente è arrivato al termine dell'allenamento pomeridiano della squadra biancorossa e ha incontrato i giocatori nello spogliatoio.

Tutti seduti e attenti hanno ascoltato i consigli del patron biancorosso che - alla presenza del direttore sportivo Antonelli e del direttore operativo Daniela Gozzi - ha dispensato anche consigli tattici su come gestire la palla, non infierire in campo se si vince con due gol di scarto e sull'importanza di tendere una mano dopo un fallo per aiutare l'avversario ad alzarsi. Spazio anche ai complimenti per il gioco visto sul campo in questo campionato e per il team in un discorso durato poco più di mezz'ora che resterà impresso nei cuori e nelle menti.