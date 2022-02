Vittoria della Vis Nova Giussano che trionfa in Vento

Allo stadio "Comunale" di Sona nello scontro diretto per l'obiettivo salvezza a trionfare è la Vis Nova Giussano. Dopo un avvio positivo del Sona è la Vis Nova a passare in vantaggio: al 9' sugli sviluppi di un calcio d'angolo Calmi riceve in area e conclude con il sinistro trovando la deviazione di Gecchele.

Al 19' arriva la reazione della squadra di Damini: Girma si avvicina al pareggio con un destro dal limite che Ferrara mette in angolo. Al 30' mani di Frigerio con l'arbitro che indica il dischetto, ma qui bravo Ferrara che indovina il tiro di Di Nardo ed evita il pareggio.



L'unica palla-goal della seconda frazione di gioco per il pareggio, oltre ad un goal annullato a Di Nardo per posizione di fuorigioco, si materializza al 22' con un destro da fuori di Vaudagna che Ferrara spinge in angolo.

Al termine degli otto minuti di recupero concessi esulta la Vis Nova per i tre pesanti punti conquistati.