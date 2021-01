Il Monza vince contro il Brescia e il gol di Frattesi porta i biancorossi al secondo posto

La rete di Frattesi nel match contro il Brescia lunedì sera ha portato i biancorossi al secondo posto in classifica nel campionato di serie B, con la prima vittoria del 2021. Ora a distanziare l'Ac Monza dalla capolista ci sono solo quattro punti.

Ancora assente in campo Mario Balotelli e con lui i nuovi Ricci e Scozzarella, Paletta e Pirola. Mister Brocchi ha puntato in difesa su Bellusci e sul tridente offensivo Mota-Gytkjaer-Boateng. La partita si movimenta al 20’ con Dany Mota, che prova il destro da fuori mancando la rete. Il Brescia si fa vedere al 43’ con una conclusione di Bisoli violenta che non segna il gol.

La ripresa inizia col Monza all’attacco e al 55’ arriva la rete brianzola: corner di Barberis e colpo di testa vincente di Frattesi, che irrompe sul primo palo e batte Joronen. Quarto gol in campionato per il centrocampista romano. Armellino, Maric e Fossati sono i cambi di Mister Brocchi, ex della partita.

La partita si chiude 0-1 per il Monza al Rigamonti. Sesto risultato utile consecutivo per il Monza, che torna a vincere dopo due pareggi ed è secondo in classifica. Domenica prossima big match in casa della Spal alle 16.