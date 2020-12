Ancora una vittoria per il Monza, esordio di Balotelli in biancorosso ed è gol dopo 4 minuti

Un gol dopo quattro minuti di gioco e una vittoria a 3-0 che porta il Monza a -2 dalla vetta della classifica della serie B. L'ultima partita dell'anno per i ragazzi di Cristian Brocchi è stata un trionfo: i biancorossi hanno battuto all'U-Power Stadium la Salernitana capolista centrando la terza vittoria di fila, la quinta nelle ultime sei gare.

In campo anche Mario Balotelli, alla sua prima convocazione in biancorosso. Un Super Mario in splendida forma che ha messo la sua "firma" sul match a soli quattro minuti di gara. La seconda rete (poi annullata) è arrivata al 20esimo minuto ancora con Balotelli, ma Super Mario è in posizione irregolare sul cross di Boateng deviato da Frattesi. Il secondo gol prima della pausa dell'intervallo è di Barillà. La terza e ultima rete del match l'ha messa in porta Armellino, che nel recupero ha trovato il primo gol in campionato con una conclusione deviata.

Il Monza chiude il 2020 come lo aveva iniziato: dallo 0-3 di Novara del 12 gennaio a questo 3-0 contro la capolista: prossima sfida per i biancorossi lunedì 4 gennaio alle 16 a Lecce, prima della sosta.