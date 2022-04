Vero Volley Monza, procede spedita la vendita dei biglietti per gara 2

La Vero Volley Monza ha compiuto il miracolo, andando ad eliminare sul proprio campo la Igor Novara, favoritissima alla vigilia e si appresta a giocare la prima finale scudetto della propria storia. I tifosi non vogliono mancare all'appuntamento e si stanno mobilitando: in occasione di gara 2, la prima casalinga della serie, è già stato sfondato il muro dei 1000 spettatori e questo dopo pochissime ore dalla messa in vendita dei biglietti. A questi ritmi, dato che si giocherà martedì 3 maggio alle ore 20:30, non è difficile ipotizzare il tutto esaurito.

Per acquistare i tagliandi è sufficiente cliccare QUI e seguire tutte le indicazioni

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE

GARA 1: Prosecco Doc Imoco Volley - Conegliano sabato 30 aprile ore 20:30

GARA 2: Vero Volley Monza - Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano martedì 3 maggio ore 20:30

GARA 3: Prosecco Doc Imoco Volley - Conegliano sabato 7 maggio ore 20:45

EVENTUALE GARA 4: Vero Volley Monza - Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano martedì 10 maggio ore 20:45

EVENTUALE GARA 5: Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano - Vero Volley Monza sabato 14 maggio ore 20:45