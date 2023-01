Superlega, Monza cala il tris: battuta la Lube

Calato il tris. La Vero Volley Monza si fa un bel regalo a Civitanova: contro la Lube finisce 3-1. Un risultato che dà morale e anche ripone maggiore fiducia nella classifica. "E’ stata una bella partita giocata bene da entrambi. Forse all’ultimo la Lube ha mollato un po’, però c’è anche stata dalla nostra parte una grossa pressione al servizio. Siamo felici, - ha detto Eccheli al termine - perché avevamo bisogno di questi punti e, dopo essere partiti un po’ contratti al servizio, con molti errori, siamo rientrati sciolti e abbiamo sfruttato alcune loro mancanze in ricezione. Dobbiamo guardare in questo momento ogni partita come opportunità per racimolare punti, salire la classifica, riscattarci un po’ della sfortuna che ci ha bersagliato quest’anno. Abbiamo inanellato queste tre vittorie che ci danno fiducia, aspettando il rientro degli infortunati e sperando di essere al completo alla fine della stagione regolare".

Eccheli schiera in avvio Zimmermann in regia e Szwarc opposto, Galassi e Di Martino centrali, Davyskiba e Maar schiacciatori con Federici libero. Blengini risponde con De Cecco al palleggio con Gabi Garcia in diagonale, Anzani e Chinenyeze centrali, Bottolo e Yant schiacciatori, Balaso libero. Contrattacco di Gabi (2-0), Monza riporta la parità con Maar (2-2), Davyskiba porta prima il 4-5 e poi 6-8, e Maar allunga sul 7-11 con il tempo richiesto da Blengini. Si torna in campo con un ace di Davyskiba (7-12), con Bottolo (anche un muro) accorcia 10-12 e Eccheli ferma il gioco. Gabi e un muro di Anzani riportano la parità sul 14, dopo una serie di cambipalla errore di Maar, 22-20 e Monza chiama timeout. Errore di Yant, 22-22 e di nuovo il gioco viene fermato. Errore di Davyskiba e contrattacco di Gabi per il 25-22.

Eccheli ruota la formazione, errore di Bottolo (1-3) ed errore di Maar (3-3), Muro di De Martino e contrattacco di Maar per il 7-10, errori di Maar e Davyskiba, 11-11 e Monza chiama tempo. Muro di Anzani (15-14) e contrattacco di Davyskiba (15-16) poi il bielorusso sbaglia (17-16), contrattacco di Szwarc e muro di De Martino, 17-19 e Blengini ferma il gioco. Errore di Davyskiba (19-19), ace di Bottolo, 21-20 e Eccheli chiede timeout. Dentro Beretta per alzare il muro e Galassi da laterale mura il 23-24, si va ai vantaggi con Monza che ha più di un contrattacco per chiudere il set ma Chinenyeze chiude in primo tempo il 33-32, Davyskiba con un doppio ace chiude dopo 10 palle set, il parziale 33-35; eguaglia i record di questa stagione del set più lungo: Trento-Latina (3° della 4 giornata) e Civitanova-Taranto (3° della 12 giornata).

Muro di De Martino (0-1), errore di Gabi, pipe di Davyskiba, 3-6 e Blengini ferma il gioco. Ace di Maar ed errore di Yant (4-9), dentro Nikolov, contrattacco di Bottolo (6-10), errore di Szwarc, 10-12 e Monza chiama timeout. Ace del polacco, 11-15 e la Lube chiede tempo. Errore di Gabi e contrattacco di Szwarc (11-17), errore Monza (13-17), muro di Galassi per il più 6 (13-19), dentro Sottile, ace di Nikolov e muro di Anzani, 16-19 e Eccheli ferma il gioco. Si torna in campo con un errore del polacco (17-19), il parziale si chiude con due muri di Szwarc e Maar sul 20-25.

Blengini conferma Nikolov e inverte le posizioni degli schiacciatori, errore del bulgaro (0-2), ace di De Cecco (6-6), dentro Diamantini, ace di Bottolo (9-8) ed Eccheli chiama tempo. Contrattacco di Maar e muro di De Martino, 10-12, ed è Blengini a fermare il gioco. Si torna in campo con un ace di Davyskiba e un muro di Maar, 10-14 e Civitanova chiama di nuovo timeout. Ancora Monza con il sesto punto consecutivo per mano di Maar (10-15), pipe di Nikolov (13-16), sul 13-17 dentro Yant, pipe di Maar, primo tempo di Galassi, doppio ace di Maar e contrattacco di Davyskiba (14-23), rientra Nikolov, ancora due ace di Maar per la chiusura della gara 14-25.

Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza 1-3 (25-22, 33-35, 20-25, 14-25)

Cucine Lube Civitanova: De Cecco 1, Yant Herrera 11, Anzani 6, Garcia Fernandez 15, Bottolo 14, Chinenyeze 10, D’Amico (L), Balaso (L), Sottile 0, Nikolov 7, Diamantini 0. N.E. Ambrose, Zaytsev, Gottardo. All. Blengini

Vero Volley Monza: Zimmermann 2, Davyskiba 17, Di Martino 14, Szwarc 13, Maar 27, Galassi 10, Federici (L), Rossi 0, Beretta 0. N.E. Pirazzoli, Visic, Hernandez, Marttila, Magliano. All. Eccheli