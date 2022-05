Finali Nazionali U19M: la Vero Volley Base ALD chiude con un prezioso quarto posto

La Vero Volley Base ALD è la quarta formazione più forte d'Italia nella categoria Under 19 maschile. I monzesi chiudono per un soffio a ridosso del podio, complice lo stop subito stamattina per 3-0, sul campo del Palazzetto dello Sport di Tortoreto, nella Finale 3°/4° posto, contro il Volley Treviso.

Applausi e felicità, per un risultato comunque prestigioso che consolida il Consorzio Vero Volley tra le prime piazze d'Italia a livello di settore giovanile, che non cancellano però nella mente della squadra monzese il rammarico per la Semifinale persa ieri sera per 3-2 contro i Diavoli Rosa. Del resto la squadra guidata da Mauro Marchetti si era resa protagonista di un cammino straordinario nella manifestazione, approcciata con qualità nella Fase di Qualificazione, grazie alle tre vittorie per 3-0 ottenute rispettivamente contro Campobasso, Sloga Tabor e Gada Volley Pescara, ed i successivi sorrisi nella Fase Finale, con due vittorie, contro Roomy Saturnia e Tonno Callipo Vibo Valentia, su tre uscite (sconfitta contro l'altra finalista Scudetto Castellana Grotte). La Vero Volley Base ALD aveva poi battuto nei Quarti di Finale Ravenna, sempre 3-0, cedendo come già detto ai rivali dei Diavoli Rosa, già capaci di battere i monzesi nella finale territoriale e in quella regionale. A condizionare la performance di squadra, anche l'infortunio del libero Alessandro Pisoni, proprio nel match che metteva in palio il pass per la Finale, con la frattura scomposta di ulna e radio del polso sinistro.



“Devo dire bravi ai ragazzi, capaci non solo di dare tutto in questi giorni ma anche dimostrando grande disponibilità al lavoro durante tutta la stagione - ha commentato l'allenatore della Vero Volley Base ALD, Mauro Marchetti -. Da gennaio ad oggi tutti hanno fatto un importante salto di qualità, merito della voglia e della volontà che hanno messo in campo e in allenamento. Forse per questo penso meritassero una medaglia, anche se alla fine è il campo che dice chi è più forte. Rammarico? Forse in Semifinale, dove nel quarto set siamo stati anche avanti ed era la prima volta in stagione che ci capitava contro i Diavoli Rosa. Poi abbiamo subito un break, non abbiamo concretizzato delle occasioni e questo non ci ha permesso di evitare il tie-break. Dopo si è aggiunto l'infortunio di Pisoni, che come tutti gli infortuni può chiaramente destabilizzare squadra e compagni, loro sono tornati forte ed hanno conquistato la Finale”.



FINALI NAZIONALI GIOVANILI – U19 MASCHILE

FASE DI QUALIFICAZIONE – GIRONE A

24 maggio – ore 10.30

Palazzetto dello Sport di Alba Adriatica

Vero Volley Base Ald – Energytime Spike Campobasso 3-0 (25-9, 25-10, 25-11)

24 maggio – ore 15.30

Palazzetto dello Sport di Alba Adriatica

Vero Volley Base Ald – ASD Sloga Tabor 3-0 (25-20, 25-20, 26-24)

25 maggio – ore 10.30

Palazzetto dello Sport di Alba Adriatica

Vero Volley Base Ald – Gada Volley Pescara 3-0 (25-13, 25-18, 25-23)



FASE FINALE – GIRONE H

26 maggio – ore 18.00

Palazzetto Comunale Mosciano S.Angelo

Vero Volley Base ALD – Matervolley Castellana 1-3 (23-25, 25-21, 19-25, 21-25)

27 maggio – ore 11.00

Palazzetto Comunale Mosciano S.Angelo

Vero Volley Base ALD – Roomy Saturnia Lube Form 4.0 3-0 (25-9, 25-12, 25-23)

27 maggio – ore 16.00

Palazzetto Comunale Mosciano S.Angelo

Vero Volley Base ALD – Tonno Callipo Calabria VV 3-0 (25-15, 25-10, 25-17)



FASE FINALE – QUARTI DI FINALE

28 maggio – ore 11.00

Palazzetto dello Sport di Martinsicuro

Vero Volley Base ALD – Porto Robur Costa Ravenna 3-0 (25-20, 25-20, 25-21)

SEMIFINALE

28 maggio – ore 18.00

Palazzetto dello Sport di Tortoreto

Vero Volley Base ALD – Diavoli Rosa 2-3 (25-14, 15-25, 31-29, 18-25, 9-15)

FINALE 3°/4° POSTO

Palazzetto dello Sport di Tortoreto

Vero Volley Base ALD – Volley Treviso 0-3 (21-25, 23-25, 18-25)



