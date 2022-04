Al via i Play-Off Scudetto della Vero Volley Monza: domenica all'Arena c'è Chieri

Scatta l'ora dei Play-Off Scudetto per la Vero Volley Monza di Marco Gaspari, impegnata dopodomani, domenica 10 aprile, alle ore 19.30 (diretta Sky Sport Action | volleyballworld.tv), davanti al pubblico amico dell'Arena di Monza, contro la Reale Mutua Fenera Chieri, per Gara 1 dei Quarti di Finale dei Play-Off Scudetto. La Serie che vale un posto in Semifinale si gioca al meglio delle tre gare, con Gara 2 fissata in Piemonte mercoledì 13 aprile e l'eventuale bella nuovamente in Brianza.

Come la passata stagione, le monzesi, che hanno chiuso terze al termine della stagione regolare ma con un nuovo record di vittorie (20, rispetto alle 19 dello scorso anno), incontrano le chieresi, seste al termine del campionato, con il fattore campo a favore. Dopo Conegliano, sfidata quattro volte (due in campionato e due in CEV Champions League), la Reale Mutua è la formazione che in questa stagione Danesi e compagne conoscono meglio, avendola incontrata per ben tre volte: due in stagione regolare, con due successi Vero Volley, e una nella gara secca dei Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa, con successo in tre set della squadra di Bregoli in Brianza. Alla quinta partecipazione consecutiva nei Play-Off Scudetto (non è considerata la stagione 19/20 perché sospesa per Covid), il roster guidato da Marco Gaspari, al completo per il rush finale di stagione, ambisce a migliorare i precedenti risultati (due volte ha raggiunto la Semifinale per il tricolore, nella stagione 18/19, poi eliminate da Conegliano, e in quella 20/21, stoppate da Novara) approcciando con la giusta determinazione il primo match contro Grobelna e compagne. In campionato Monza è reduce da tre vittorie consecutive per 3-0 (Perugia e Vallefoglia in casa, Trento fuori), mentre la Reale Mutua Fenera da tre stop, di cui due contro Novara (3-2 e 3-0) e uno contro Conegliano (3-1).

Chiusa la stagione regolare, sono noti anche i numeri statistici di squadra ed individuali del campionato. La Vero Volley Monza ha chiuso come quinta squadra in termini di punti realizzati (1784, prima Firenze con 1852), terza negli ace (127, prima Novara con 144) e terza nei muri (259, prima Chieri con 263). A livello individuale la top scorer della Vero Volley è stata Magdalena Stysiak (340 punti, dodicesima, prima Egonu di Conegliano con 549), anche top ace con 22 battute vincenti (tredicesima, prima Hancock di Novara con 42), mentre la best blocker Anna Danesi (75 muri, seconda Stevanovic di Busto Arsizio con 74).



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO, RETTKE

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, LARSON, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI



ROSTER COMPLETO – REALE MUTUA FENERA CHIERI

Palleggiatrici BOSIO, BONELLI

Centrali ALHASSAN, MAZZARO, WEITZEL, GUARENA

Schiacciatrici CAZAUTE, PERINELLI, FRANTTI, PIOVESAN, GROBELNA, VILLANI, KARAOGLU

Liberi DE BORTOLI, ARMINI

Allenatore BREGOLI



PRECEDENTI

13, 11 in Serie A1 e 2 in A2 (9 successi Monza e 4 Chieri)

ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Reale Mutua Fenera Chieri - Vero Volley Monza 0-3 (2a giornata di ritorno – vivo Serie A1 femminile 21-22, 23 febbraio 2022 – PalaFenera di Chieri)

L'ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO NEI PLAY-OFF SCUDETTO: Vero Volley Monza - Reale Mutua Fenera Chieri 3-1 (Gara 3 | Quarti di Finale - Play-Off Scudetto Serie A1 femminile 20-21, 4 aprile 2021, Arena di Monza).



LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Nessuna

PER CHIERI

Alessia Mazzaro, a Monza nel 2015-2016 (Serie A2)

CURIOSITA’

Quarto confronto stagionale tra le due squadre con due vittorie di Monza, brava a battere le chieresi in casa e fuori in campionato. Le lombarde hanno però ceduto, davanti al pubblico di casa, nella gara secca dei quarti di finale della Coppa Italia.

Alessia Mazzaro ha conquistato, con la maglia di Monza, la promozione nella massima serie nella stagione 15-16. La centrale, ora a Chieri, ha inoltre giocato con le giovanili di Monza (stagione 14-15).

La passata stagione le due squadre si sono incontrate nei Quarti di Finale dei Play-Off Scudetto: le monzesi hanno eliminato la squadra di Bregoli in tre gare, perdendo Gara 2 in Piemonte ma vincendo Gara 1 e Gara 3 in Lombardia.

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "Finalmente mi gioco i Play-Off Scudetto, visto che lo scorso anno, per colpa del Covid, li avevo seguiti a malincuore da casa. Detto questo affronteremo un avversario da rispettare tantissimo, capace di darci fastidio negli ultimi anni. E' vero che in campionato l'abbiamo sempre battuta, ma Chieri in Coppa Italia ci ha tolto la possibilità di andare a Roma per la Final Four. Dovremo quindi essere bravi ad adattarci ai loro cambiamenti, visto che hanno tante soluzioni, e pronti a cambiare in corsa se necessario. La squadra quanto è cresciuta? Direi tanto. Abbiamo chiuso la stagione regolare a tre punti dalla vetta, tutto questo avendo avuto anche delle occasioni per fare punti in più. Ora vogliamo migliorarci anche nei Play-Off e in questi giorni stiamo lavorando duro per cercare di farlo".

PLAY-OFF SCUDETTO

vivo SERIE A1 FEMMINILE 2021-2022

Quarti di Finale

Gara 1

Sabato 9 aprile ore 20.30 (VBTV)

Igor Gorgonzola Novara - Bosca S.Bernardo Cuneo

ore 21.00 (Rai Sport + HD e VBTV)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano - Il Bisonte Firenze

Domenica 10 aprile ore 17.00 (VBTV)

Savino Del Bene Scandicci - Unet E-Work Busto Arsizio

ore 19.30 (Sky Sport Action e VBTV)

VERO VOLLEY MONZA - Reale Mutua Fenera Chieri

Quarti di Finale

Gara 2

Martedì 12 aprile, ore 20.30 (Rai Sport + HD e VBTV)

Bosca S.Bernardo Cuneo - Igor Gorgonzola Novara

Mercoledì 13 aprile, ore 20.30 (Sky Sport Arena e VBTV)

Unet E-Work Busto Arsizio - Savino Del Bene Scandicci

Ore 20.30 (VBTV)

Reale Mutua Fenera Chieri - VERO VOLLEY MONZA

Ore 20.30 (VBTV)

Il Bisonte Firenze - Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano

Eventuale Gara 3

Sabato 16 aprile/domenica 17 aprile