Alessia Orro orchestrerà il gioco della Vero Volley Monza per un'altra stagione

Alessia Orro sarà una giocatrice della Vero Volley Monza anche nella stagione 2022-2023. Miglior palleggiatrice del Campionato Europeo 2021, nel quale ha vinto anche l'Oro con l'Italia, tra le migliori interpreti del ruolo a livello internazionale, la numero 8, classe '98, continuerà ad orchestrare la regia della prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley tra Italia, nella vivo Serie A1 femminile, ed Europa, nella CEV Champions League.

Orro ha chiuso la sua ultima stagione in maglia Monza con 44 presenze, tra Campionato, Play-Off Scudetto, Coppa Italia Frecciarossa e CEV Champions League, 160 set disputati, 120 punti messi a segno, il 50,5% in attacco, 24 ace realizzati (terza migliore di squadra insieme a Danesi) e 35 muri vincenti (terza delle monzesi a pari merito con Van Hecke). Orro ha inoltre ricevuto per quattro volte il premio MVP in partite di campionato: Roma vs Monza (7a andata 14/11), Monza vs Firenze (10a andata 5/12), Monza vs Bergamo ( 3a ritorno 23/01) e Trento vs Monza (13a ritorno).

LA CARRIERA IN BREVE

La carriera pallavolistica di Alessia Orro inizia nella Pallavolo Ariete Oristano, prima nelle giovanili e successivamente in prima squadra in Serie C, dove gioca come centrale e opposto. Nella stagione 2012-2013 entra a far parte della squadra federale del Club Italia, modificando il suo ruolo in palleggiatrice. Con le azzurrine disputa il campionato di Serie B1, uno di Serie A2 (celebri i confronti con Monza nella semifinale Play-Off promozione della stagione 2014-2015), e quello di Serie A1 nelle annate 2015-16 e 2016-2017. Nella stagione 2017-18 viene ingaggiata da Busto Arsizio, club con il quale disputa tre stagioni nella massima serie, vincendo la CEV Cup 2019. Nel 2020-2021 arriva al Vero Volley: nella prima stagione con le rosablù alza la CEV Cup, competizione nella quale viene nominata MVP della Finale, raggiunge il terzo posto nel Campionato di Serie A1 e la qualificazione alla Champions League. Nell'ultima annata sportiva si conferma ai vertici del volley nazionale, sia individualmente, con prestazioni da favola, che a livello di squadra, con le monzesi brave ad arrivare in Finale Scudetto della vivo Serie A1 femminile e ad approdare alla Fase Finale di CEV Champions League, perdendo nei Quarti di Finale (che in realtà mettevano in palio il pass per la Finale complice l'eliminazione delle squadre russe) contro Conegliano.

IN NAZIONALE

L’esordio di Orro in Nazionale è datato 2015, anno in cui vince l’Oro al Campionato Mondiale Under 18 ed il Bronzo nella stessa competizione categoria Under-20. Dal 2016 viene convocata in nazionale maggiore, vincendo l’Argento al World Grand Prix 2017 ed il Bronzo al Campionato Europeo 2019. L'ultima perla in azzurro Orro la raggiunge nel settembre 2021 quando, grazie al successo dell'Italia sulla Serbia, la Nazionale si laurea campione d'Europa. La regista monzese verrà inoltre nominata miglior palleggiatrice della rassegna continentale.

LE DICHIARAZIONI - #ONEOFUS - VIDEO

Alessia Orro (Vero Volley Monza): "Sono felice ed entusiasta di indossare, per la terza stagione di fila, la maglia della Vero Volley Monza. Nonostante la stagione sia finita da poco, c'è già tanta voglia di far bene in un campionato ricco di sfide e sono orgogliosa di affrontarlo con questi colori. Ci confronteremo anche con la seconda stagione di Champions League, competizione che ci ha viste ad un passo dalla Finale. E' un peccato che non siamo riuscite a dare filo da torcere a Conegliano nei Quarti come fatto con il VakifBank Istanbul nel girone, ma nella prossima stagione cercheremo di fare meglio, lottando di squadra per raggiungere nuovi obiettivi. Ringrazio i tifosi per averci seguito con affetto durante tutta la stagione, soprattutto nella Finale Scudetto, in cui l'atmosfera è stata fantastica, mai vista prima durante la mia carriera nei Club. Vi invito a replicare questo favoloso scenario anche il prossimo anno: noi, lo staff e tutto il Consorzio vi aspettiamo".

LA SCHEDA

Alessia Orro

Nata a Oristano

Il 18 luglio 1998

Ruolo Palleggiatrice

Altezza 180 cm

Superpotere: Sorriso smagliante

CARRIERA

2012-2013 Club Italia B1F

2013-2014 Club Italia B1F

2014-2015 Club Italia A2

2015-2016 Club Italia A1 (dall'8/7/2015)

2016–2017 Club Italia Crai A1

2017-2018 Unet E-Work Busto Arsizio A1F

2018-2019 Unet E-Work Busto Arsizio A1F

2019-2020 Unet E-Work Busto Arsizio A1F

2020-2021 Saugella Monza - A1F

2021-2022 Vero Volley Monza - A1F

2022-2023 Vero Volley Monza - A1F

PALMARES

Club

CEV Cup 2019 - Busto Arsizio

CEV Cup 2021 - Saugella Monza

Nazionale

Campionato Mondiale Cadette Under 18 - Oro - 2015

Campionato Mondiale Juniores Under 20 - Bronzo - 2015

Campionato Europeo Cadette Under 18 - Miglior palleggiatrice - 2015

Campionato Mondiale Cadette Under 18 - Miglior palleggiatrice- 2015

World Grand Prix - Argento - 2017

Campionato Europeo - Bronzo - 2018

Montreux Volley Masters - Bronzo - 2019

Campionato Europeo - Oro - 2021

PREMI INDIVIDUALI

2015 - Campionato europeo U18 - Miglior palleggiatrice

2015 - Campionato mondiale U18 - Miglior palleggiatrice

2021 - CEV Cup - MVP

2021 - Campionato Europeo - Miglior palleggiatrice

VERO VOLLEY MONZA 2022-2023

Alessia Orro (palleggiatrice)