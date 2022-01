B1: l’attesa infinita della Dolcos Busnago che potrebbe tornare in campo soltanto il 12 febbraio

Un nuovo stop, l’ennesimo. La Federazione ha deciso nelle ultime ore: il campionato di, come anche le categorie inferiori d’altronde, rimarrà sospeso fino al prossimo 6 febbraio incluso. Questo vuol dire che, dopo le due giornate slittate a data da destinarsi non molto tempo fa, ne sono state rinviate altrettante. Tra le squadre coinvolte c’è lache non disputa un match ufficiale dallo scorso 22 dicembre, dunque poco prima della pausa natalizia.

La nostalgia del campo comincia a farsi sentire dalle brianzole guidate da coach Motta e gli ultimi aggiornamenti non aiutano di certo. Il 2022 sportivo non è ancora cominciato, mentre il 2021 è terminato purtroppo con una sconfitta. Un mese fa, infatti, Busnago uscì senza punti dall’incontro casalingo contro la Enercom Crema, rivale diretta per la salvezza nel girone B.

Lo 0-3 arrivò dopo un momento positivo della squadra, culminato col successo rotondo, una settimana prima, ai danni di Bedizzole. Attualmente, la compagine lombarda occupa il quartultimo posto in classifica con 12 punti all’attivo. La zona salvezza dista appena una lunghezza, vale a dire i 13 punti della già citata Crema, dunque sperare e sognare non è affatto impossibile. Lo stop precedente della Fipav ha imposto il rinvio della doppia trasferta contro Offanengo ed Ata Trento, oltre alla sfida interna contro Volano.

Inizialmente si era pensato a un ritorno in campo il prossimo 29 gennaio, per la precisione in occasione della sfida con Picco Lecco, ma il nuovo rinvio ha fatto saltare anche questo match, come succederà con quello successivo che era in programma il 5 febbraio contro Costa Volpino. Se non dovessero esserci altri provvedimenti, l’atteso e sospirato ritorno in campo potrebbe avvenire il 12 febbraio, quando ci sarà la trasferta sul campo di Almenno.