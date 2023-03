B1. Audace e sfortunato: Busnago Visette dà tutto contro il Progetto Valtellina ma perde 3-1

La Serie B2 sembra ormai una realtà sempre più vicina per il Busnago Visette, ma la squadra brianzola sta dando segnali di vita più che confortanti in questo rush finale del girone B della Serie B1 di volley femminile. Dopo la buona prova contro la VAP Piacenza, ieri le bianconere non hanno affatto sfigurato di fronte al Progetto Valtellina, formazione con elementi più esperti e che ha faticato per portare a casa il bottino pieno. La squadra di Delebio, infatti, è sesta in classifica, in una situazione tranquilla da diverse giornate a questa parte.

Si dovrà ripartire da quanto di buono visto al PalaBusnago e finire la stagione nel migliore dei modi. Il primo set ha premiato le ospiti che hanno concretizzato al meglio gli scambi finali e sbloccato il punteggio in loro favore, un film già visto tante volte in questo campionato per quel che riguarda Busnago. Il pareggio, però, si è concretizzato nel secondo parziale. Le brianzole hanno stretto i denti e giocato una delle migliori frazioni di quest’anno: il premio è stato il 27-25 che ha portato qualche sorriso nonostante il ruolo di fanalino di coda sia certificato da mesi.

È stato purtroppo un fuoco di paglia, il Progetto Valtellina ha vinto il terzo set con una distanza rassicurante e non si è risparmiata nel quarto, in cui Busnago avrebbe potuto tentare di prolungare il match fino al tie-break. L’ennesimo ko viene alleggerito dal fatto che la matematica ancora non condanna queste ragazze: tra una settimana è in programma l’atteso derby contro Concorezzo, una sfida molto delicata e in cui nessuna delle due squadre si risparmierà. Il tabellino del match:

BUSNAGO VISETTE-PROGETTO VALTELLINA 1-3 (20-25; 27-25; 18-25; 21-25)

BUSNAGO: Barzago, Napolitano, Carera, Cogliati, Lionello, Filippi, Fenzio, Pasotto (L), Moroni, Gasparetti, Danesi, Garavaglia (L), Ravarini. All. Delmati

VALTELLINA: Pedrotti, Ruffa, Zanella, Scurzoni, Bughignoli, Battaglini, Longa, Micheletti, Bini, Bianchini, Minarelli, Pizzocaro, Gerosa, Ferrario, Callina. All. Colombo