B1: Busnago battuto in casa e superato da Crema nell’ultima gara del 2021

Un 2021 che poteva concludersi in un altro modo e un nuovo anno in cui far tesoro degli errori di ieri sera. Laaveva un’occasione unica per distanziare la zona retrocessione del girone B della B1 femminile di volley, invece i piani sono stati sovvertiti da unatenace e pronta a vendere cara la pelle. Le ragazze di coach Motta sono state superatee la stessa Crema ha sopravanzato in classifica proprio le brianzole. Il match inizia subito con grandi difficoltà per Busnago. Capitan Cattaneo, con un ace e altre battute insidiose apre la strada al vantaggio ospite che arriva allo

Alcuni errori consentono alle padrone di casa di entrare in partita fino ad arriva al 6-7. Il nuovo scatto dell’Enercom Fimi porta la firma di Vairani per il 6-10. Un lunghissimo e spettacolare scambio chiuso dall’attacco di Giroletti rilancia le cremasche: le brianzole si erano portare sul 13-14 ma dopo lo spettacolare scambio commettono quattro errori e vengono ricacciate sul 13-19. Un passaggio a vuoto ospite illude Busnago ma dal 18-22 due attacchi di Cattaneo e l’ace di Giroletti chiudono il set sul 18-25. Coach Motta cambia il palleggio per provare a scuotere la sua squadra e l’avvio di secondo set è decisamente più equilibrato con Busnago che dal 6-5 piazza 4 punti con Zonta protagonista e si porta sul 10-5.

Fioretti guida la rincorsa, ci mettono punti anche Vairani e Giroletti per il 12-12 e l’ottimo momento dell’Enercom Fimi prosegue fino all’attacco vincente di Frassi per il 13-16. Busnago reagisce e raggiunge la parita a quota 18 sfruttando qualche imprecisione cremasca ma dal 19 pari c’è solo Crema in campo: Abati va in battuta e mette in crisi la ricezione avversaria siglando anche un ace e dal 20-24 ci pensa Frassi a chiudere la pratica per il 20-25. Il terzo set comincia con Cattaneo che va a segno dai 9 metri per lo 0-3 ma qualche errore favorisce Busnago che torna in parità. Altro scatto Enercom Fimi con l’ace di Giroletti e due attacchi di Fioretti ed è 10-13.

Ma Ditommaso trova un ottimo turno di battuta e lancia la squadra di casa sul 15-13 con cinque punti consecutivi. Poi muro e attacco brianzoli brillano per il 23-20. Quando la gara sembra destinata al quarto set si concretizza il capolavoro biancorosso: Cattaneo firma il cambio palla, poi Vairani fa valere la sua potenza con tre attacchi consecutivi per il 23-23. Busnago trema e Fioretti l’affonda con una fast e un muro che portano al 23-25 e allo 0-3 definitivo. Il tabellino del match:

DOLCOS BUSNAGO-ENERCOM FIMI 0-3 (18-25, 20-25, 23-25)

Busnago Volleyballteam: Erba 1, Bizzotto 6, Pistocchi (L), Fenzio 2, Sarti Cipriani, Bonetti 4, Crippa 3, Ditommaso 5, Rossi 10, Zonta 10, Cologno, meneghello ne, Radice (L). All. Motta.

Enercom Fimi Volley 2.0 Crema: Guerini Rocco (L) ne, Giroletti 13, Saltarelli ne, Labadini (L), Abati 2, Nicoli, Cattaneo 13, Frassi 4, Moretti ne, Fioretti 9, Fugazza ne, Marengo, Iannaccone, Vairani 13. All. Moschetti.