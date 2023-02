B1: Busnago Visette in caduta libera, l'Enercom Crema vince facilmente in tre set

L’Enercom Fimi Crema torna a giocare al PalaBertoni dopo oltre un mese e torna alla vittoria battendo in tre set Busnago Visette. Le cremasche controllano primo e terzo parziale e faticano nel secondo di fronte alla notevole prestazione d’attacco delle giovani avversarie ma chiudono comunque avanti. Le brianzole sono una squadra composta da Under 18 che chiude la classifica del girone B della Serie B1 di volley femminile, ma non si arrendono così facilmente di fronte agli ostacoli. Nel primo set faticano in seconda linea ma in fase d’attacco sono temibili e provano a tenere il passo delle biancorosse fino al 10-8.

Due turni positivi in battuta di Marengo e Moretti, per entrambe un ace, favoriscono il parziale di 6-1 che scava il distacco fino al 16-9. Giroletti è inarrestabile in attacco e porta il punteggio sul 21-12. La chiusura del set tocca alle centrali cremasche: Frassi mura per il 23-14, Ravazzolo va a segno in attacco e piazza il muro vincente per il 25-14. Busnago ha poco da perdere, continua a forzare in attacco e nel secondo parziale viene premiata. I primi due punti del set sono per l’Enercom Fimi ma la risposta delle ospiti è immediata e si gioca punto a punto fino all’ace di Fenzio che porta le ospiti avanti 10-12.

Il punteggio si muove col cambio palla fino al 15-16 poi Ravarini ha un ottimo momento e consente l’allungo fino al 16-20. La reazione di Giroletti e compagne è decisa e porta a cinque punti consecutivi con l’ace di Bocchino per il sorpasso sul 21-20. Giroletti mette a terra l’attacco del 24-22 ed a chiudere il set è Pinetti per il 25-23. Raffreddata la reazione di Busnago le giocatrici di casa tornano a controllare il match e nel terzo parziale dal 4-4 un parziale di sei punti (con ace di Ravazzolo, due attacchi di Pinetti e tre di Giroletti) porta il punteggio sul 10-4 e un altro strappo con ace di Giroletti vale il 14-5.

La squadra di Delmati reagisce e si riavvicina fino al 17-13 ma continua a faticare in ricezione e gli ace di Fugazza e Bocchino consentono un nuovo allungo sul 21-14. A chiudere la gara è Giroletti con un colpo d’esperienza che vale il 25-17. Il tabellino del match:

ENERCOM FIMI CREMA-BUSNAGO 3-0 (25-14, 25-23, 25-17)

CREMA: Guerini Rocco (L), Giroletti 19, Ravazzolo 12, Labadini (L), Abati, Bocchino 2, Frassi 5, Moretti 1, Fioretti ne, Fugazza 1, Marengo 9, Bagnoli, Pinetti 8. All. Moschetti.

BUSNAGO: Barzago ne, Napolitano ne, Carera 1, Cogliati, Lionello 1, Filippi, Fenzio 6, Pasotto (L) ne, Moroni 14, Gasparetti, Danesi 1, Garavaglia (L), Ravarini 9. All. Delmati.