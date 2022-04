B1: Dolcos Busnago corsara in Trentino, il 3-1 contro la Walliance è ossigeno puro

L’impresa della settimana è firmata dalla Dolcos Busnago, allenata da coach Mario Motta e Sara Ouarga, che nel recupero della prima giornata di ritorno del girone B della B1 femminile di volley ha espugnato in quattro set il terreno di gioco della Walliance Ata Trento. Le leonesse hanno così vendicato la sconfitta dell’andata, ma soprattutto hanno guadagnato 3 punti importantissimi nella corsa alla salvezza.

Dopo aver vinto il primo set con il minimo scarto, le leonesse hanno concesso il bis nel secondo con più margine. Le trentine hanno riaperto i giochi aggiudicandosi la terza frazione in volata, ma nella quarta le busnaghesi hanno trovato la forza per reagire e chiudere i conti.

Questo il commento di coach Motta a fine partita: “Siamo riusciti a mettere in campo quello che abbiamo preparato. Loro hanno dimostrato di essere una squadra solida, ma noi abbiamo ripreso i tre punti che avevamo perso all’andata. La strada verso la salvezza è ancora lunga, ma questo è un passo importante”.

Prossimo impegno sabato 9 aprile alle 18.30 al PalaBusnago contro il Rothoblaas Volano (Tn), nel recupero della seconda giornata di ritorno. All’andata vittoria delle leonesse in trasferta per 3-1, un risultato da bissare vista la classifica delle due squadre, prima degli ultimi due recuperi sulla carta proibitivi per le nostre. Busnago ha attualmente 24 punti in classifica, 4 in più rispetto alla zona retrocessione, un buon margine da irrobustire ulteriormente. Il tabellino del match:

WALLIANCE ATA TRENTO-DOLCOS BUSNAGO 1-3 (23-25, 17-25, 25-23, 20-25)

ATA TRENTO: Granieri, Carosini, Orlandini, Gitti C, Bertoldi, Baccolo, Eccel, Gitti M, Venturato, Blasi, Camazzola. All. Mongera

BUSNAGO: Erba 2, Fenzio 14, Pistocchi (L), Cornelli 7, Sarti Cipriani, Bonetti 17, Crippa 8, Ditommaso 1, Rossi 12, Zonta, Cologno, Guglielmi 2, Foscari (L). All.: Motta e Ouarga.