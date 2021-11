B1: per Busnago una ghiotta occasione da non farsi sfuggire, domani la sfida con Argentario

Nella giornata di domani,andrà in scena il settimo turno del campionato difemminile, con la formazione delattesa da un impegno da non sottovalutare troppo. La formazione allenata da coach, riceveràal PalaBusnago il, fanalino di coda ancora a quota 0 punti dopo 6 sconfitte in altrettante gare disputate e nessun set vinto. Si tratta senza dubbio di una ghiotta occasione per le busnaghesi per centrare il secondo successo consecutivo tra le mura amiche e incamerare punti preziosi per allontanarsi dalle zone pericolose.

Questo è il commento di coach Motta: “La partita di sabato è un bivio: giocando contro una squadra che ci segue in classifica abbiamo un dovere di risultato. Questo crea un po’ di tensione, ma ci dà anche le motivazioni corrette. Stiamo preparando bene la gara che abbiamo anche il vantaggio di giocare in casa. Dovremo essere bravi a non permettere alle avversarie di prendere entusiasmo, perché le squadre giovani a volte con le giuste motivazioni possono giocare partite sorprendenti”.