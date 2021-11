B1: Busnago si illude ma a spuntarla è l’ostica Don Colleoni, il match termina 3-1

Un derby molto sentito e che purtropponon è riuscita a conquistare. Larimane a un punto dalla zona calda, dopo aver comunque ben impressionato nella sfida esterna contro. Non è bastato infatti un buon primo set per avere la meglio sulla terza forza del campionato., in una gara caratterizzata da tante ex in campo c’era anche lo scontro in famiglia tra le sorelle Rossi (Noemi e Nadia), in campo come opposti, una per squadra. Matteo Prezioso schiera Milani in regia, Rossi Noemi opposta, Fontana e Tonello attaccanti di palla alta, Cigarini e Campagnolo al centro, Rachele Mainetti libero.

Coach Motta manda in campo Erba in palleggio, Rossi Nadia opposta, Bonetti e Ditommaso in posto quattro, Bizzotto – Crippa al centro e Pistocchi libero. La gara inizia con il piede giusto, con Busnago che preme subito l’acceleratore 1-5 mentre Tonello e compagne faticano a entrare in gara e trovare il ritmo 7-11; i troppi errori dei primi scambi determinano il parziale chiuso dalle brianzole 17-25. Il rientro sul parquet per il secondo set è però con un’altra musica, al vantaggio rossoblù 5-4 rispondono le brianzole 8-11; nuovo sorpasso orobico 16-12 e l’attacco di casa inizia a salire di giri.

Milani pesca le sue attaccanti al momento giusto e si raggiunge la parità nel conto dei set chiudendo 25-21. Partenza sprint per Don Colleoni nella terza frazione, 11-4 grazie a una buona efficacia al servizio e in attacco; Tonello sigla il 18-10 e Cigarini mette a terra la palla del doppiaggio 22-11. Chiude Campagnolo 25-16 e vantaggio nel conteggio dei parziali. Non va meglio nel quarto parziale: prima le padrone di casa vanno sul +5 e poi sul +7. Tre attacchi punto e un muro di Cigarini valgono il 21-12 con il set e la gara ormai in discesa. Un errore di Busnago decreta il 25-15 e il 3-1 che è anche il risultato definitivo. Il tabellino del match:

PALLAVOLO DON COLLEONI-DOLCOS BUSNAGO 3-1 (17-25, 25-21, 25-16, 25-15)



DON COLLEONI BG: ROSSO MARGHERITA, MOLINARI TOSATTI CLELIA, MAINETTI RACHELE (L), SIMPSI ADRIANA, ROSSI NOEMI 12, TONELLO ELISA 12, MILANI SERENA 4, CAMPAGNOLO BENEDETTA 12, FONTANA FEDERICA 10, BREVI SABRINA, LOCATELLI GIORGIA, CIGARINI CATERINA 14. Allenatore: PREZIOSO

BUSNAGO VOLLEYBALLTEAM: ERBA BEATRICE 1, RADICE ELENA (L), BIZZOTTO GIULIA 5, PISTOCCHI SARA (L), CORNELLI CAMILLA 6, SARTI CIPRIANI VALENTINA, BONETTI MARIKA 8, CRIPPA FRANCESCA 6, DITOMMASO NADIA 10, ROSSI NADIA 10, ZONTA SARA 1, COLOGNO MARGHERITA 1. Allenatore: MOTTA