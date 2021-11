B1: Busnago si inchina alla capolista Costa Volpino, ma conquista un buon set

Seconda sconfitta consecutiva pernel campionato di B1, con la formazione di coach Motta superata in 4 set sul campo della capolista, con la piccola soddisfazione di aver fatto perdere il primo set della stagione alle quotate avversarie. Nel primo parziale infatti le leonesse hanno espresso un’ottima pallavolo, scavando subito un solco che le bergamasche non sono più riuscite a recuperare. Poi il match è girato a favore delle padrone di casa, che si sono imposte agevolmente. Più equilibrio nella fase iniziale della quarta frazione, poi dal 13-13 le locali hanno preso il largo.

Il commento di coach Motta: “La nostra strategia era quella di solidità e gestione errori. Nel primo set lo abbiamo fatto veramente bene, poi ci è mancata la gestione dell'errore nei set successivi: nel quarto in particolare siamo partiti molto bene, ma abbiamo perso sicurezza dal 10 in poi senza giocare aggressivi. In ogni caso un passo avanti in casa della prima della classe. Ora abbiamo partite sulla carta più alla nostra portata e verificheremo le nostre capacità di lottare su ogni pallone”.

Prossimo impegno sabato 13 novembre alle 18.30 al PalaBusnago contro Chorus Lemen Almenno (Bg); le due formazioni si trovano appaiate in classifica a quota 3. Per le brianzole l’occasione giusta per un pronto riscatto. Il tabellino del match:

COSTA VOLPINO-BUSNAGO VOLLEY 3-1 (15-25, 25-15, 25-15, 25-17)