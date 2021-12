B1: per Busnago un match casalingo favorevole ma da non sottovalutare

Nella giornata di domaniandrà in scena la nona giornata di andata del campionato nazionale di. La formazione delè attesa da un impegno casalingo favorevole. La squadra guidata da coach, giocheràal PalaBusnago contro la giovane formazione bresciana del, ancora ferma a quota 0 punti dopo 8 partite.

Le Leonesse dovranno assolutamente conquistare l’intera posta in palio, per dare respiro alla loro classifica, sfruttando il turno favorevole. Questo il commento di coach Motta: “Entriamo nella fase decisiva del girone di andata. La prima gara che non dobbiamo sbagliare è quella con Bedizzole, squadra giovane che potrebbe metterci in difficoltà con l'entusiasmo tipico delle categorie giovanili. Dovremo essere costanti ed evitare alti e bassi, gestendo la gara. Così facendo, potremo prevalere”.