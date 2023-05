B1. Busnago Visette saluta campionato e stagione con un set vinto a Cabiate

Busnago Visette riesce a chiudere la stagione 2022-2023 con il dodicesimo set conquistato nel campionato di B1, una piccola gioia che rende l’addio a questa categoria un po’ meno amaro. La formazione brianzola ha tenuto testa alla Clerici Auto Cabiate, rimettendo in discussione il risultato nel terzo set e lasciando in bilico il secondo. Non male neanche la prima frazione di gioco, mentre nell’ultima le bianconere hanno decisamente mollato la presa.

Il campionato termina dunque con la ventitreesima sconfitta in 24 gare disputate e un risultato finale diverso dallo 0-3 dopo cinque giornate. La partita è stata caratterizzata da scambi piuttosto blandi per gran parte del primo set, con Busnago che non ha voluto recitare il ruolo dello sparring partner. Il 25-21 con cui Cabiate si è portata in vantaggio è emblematico del fatto che le padrone di casa non abbiano affatto dominato. Nel secondo parziale, il copione si è ripetuto.

Le brianzole hanno retto bene l’urto e non si sono date per vinte fino agli scambi finali: le comasche sono andate sul 2-0 grazie a un 25-23 frizzante come non mai ma tutto sommato meritato. Nel terzo set è andata in scena la voglia di rivalsa delle ospiti che hanno dimezzato lo svantaggio senza grossi problemi, dimostrando di poter rimanere in partita ancora a lungo. Il quarto parziale ha visto però Cabiate far valere la miglior classifica e chiudere la contesa per la gioia del pubblico di casa. Il tabellino del match:

CLERICI AUTO CABIATE-BUSNAGO VISETTE 3-1 (25-21, 25-23, 18-25, 25-17)

CABIATE: Viskom, Citterio, Pellegatta, Colombo, Ruffini, Quartana (L), Cecconello, Della Canonica (L), Zanotto, Hyka, Biganzoli, Castelli, Cavalleri, Quartarella. All. Reali

BUSNAGO: Barzago, Napolitano, Carera, Cogliati, Lionello, Filippi, Fenzio, Pasotto (L), Moroni, Gasparetti, Danesi, Garavaglia (L), Ravarini. All. Delmati