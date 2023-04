B1. Busnago saluta il suo pubblico con una netta sconfitta: Gorle domina dall’inizio alla fine

Neanche il congedo dal PalaBusnago regala una minima gioia al Busnago Visette. La formazione brianzola è uscita infatti sconfitta dal confronto di ieri contro la Warmor Gorle che rappresentava l’ultima partita delle bianconere tra le mura amiche. È un finale di stagione malinconico in cui non ci sono grandi spunti, con la retrocessione in B2 che è matematica e certa da diverse settimane.

Nel confronto con la squadra bergamasca, impegnata nella lotta salvezza, i tre set disputati sono stati più o meno simili nello svolgimento, con una distanza in termini di punti fin troppo evidente, anche perché non si stava parlando di un avversario di alta classifica. Nel primo parziale le ospiti sono riuscite ben presto a prendere il largo, lasciando a Busnago appena 15 punti. La seconda frazione di gioco non è andata meglio, visto che le padrone di casa hanno totalizzato addirittura meno punti (14 per la precisione), in poche parole le briciole.

Il terzo set ha visto Gorle gestire ogni azione senza eccessivi affanni, chiudendo la pratica abbastanza rapidamente fino al 25-16 che ha posto fine ai giochi in maniera definitiva. Il “calvario” di Busnago Visette terminerà fra una settimana, quando le ragazze di coach Delmati saranno impegnate nell’ultimo turno di campionato: il prossimo 6 maggio è infatti in programma la trasferta in terra comasca contro la Clerici Auto Cabiate, quinta forza del girone B della B1 femminile di volley. Il tabellino del match:

BUSNAGO VISETTE-WARMOR GORLE 0-3 (15-25, 14-25, 16-25)

BUSNAGO: Barzago, Napolitano, Carera, Cogliati, Lionello, Filippi, Fenzio, Pasotto (L), Moroni, Gasparetti, Danesi, Garavaglia (L), Ravarini. All. Delmati

GORLE: Volleoni A., Felappi, Manzoni, Nava, Scialanca (L), Secomandi, Pillepich, Marini, Vukovic, Bolis (L), Vecchi, Teli, Perletti, Colleoni G. All. Licata