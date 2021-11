B1: per Busnago sfida in trasferta contro la capolista, impegno proibitivo ma non impossibile

Sabato 6 novembre è dietro l’angolo e il calendario dei campionato nazionale dipropone la quarta giornata per il. Il girone B prevede un impegno complesso per la squadra lombarda che sarà di scena alle 21.00 sul campo del(provincia di Bergamo). Le leonesse di coach Mario Motta e Sara Ouarga si troveranno di fronte una squadra che comanda la classifica aa quota 9, con 3 vittorie e 0 sconfitte, 9 set vinti e 0 persi. Un impegno tutt’altro che agevole, ma le leonesse sono chiamate a migliorare la prestazione fornita sabato scorso.

Il commento di coach Motta sulla partita: “La prossima partita ci vede in casa dei primi della classe che sino a ora non hanno perso nemmeno un set. Sembrerebbe una partita proibitiva, ma a noi piace sorprendere; pensiamo di avere le caratteristiche per poterci provare. La condizione necessaria è trovare un ordine in campo in fase difensiva e una migliore distribuzione mancata nell'ultima uscita con Lecco. Comunque ci proveremo”. Busnago è fermo finora a tre punti in altrettanti match ed è arrivato il momento di smuovere la classifica.