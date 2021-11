B1: Busnago torna a sorridere, 3-0 contro Almenno e primi punti casalinghi

Sabato da leonesse in B1per, capace di regolare con un perentorio 3-0 il Chrous Lemen Almenno e soprattutto di rilanciarsi in classifica.si torna a sorridere al PalaBusnago, visto che si è trattato anche dei primi punti sul terreno amico. Non è stata una partita semplice, in particolare nel primo set, in cui la formazione brianzola ha sempre rincorso le bergamasche (); poi nel finale la zampata vincente, che ha permesso alle giocatrici di ribaltare il punteggio e imporsi con il minimo scarto.

Nella seconda frazione, dopo un inizio positivo (8-5), le padrone di casa hanno subìto il sorpasso delle rivali (13-16), ma si sono prontamente riprese (21-18), chiudendo poi con il medesimo punteggio. Terzo set sul filo dell’equilibrio (8-7, 15-16, 20-21), ma anche in questo caso il finale ha premiato le busnaghesi di misura.

Il commento di coach Motta: “Come avevamo previsto è stata una gara complicata che abbiamo gestito veramente bene nei momenti decisivi. Alcune situazioni provate in allenamento per la prima volta le abbiamo viste applicate in campo. Molto bene il muro. Finalmente abbiamo mosso la classifica, ora avanti così”. Prossimo impegno sabato 20 novembre alle 21.00 a Trescore Balneario sul campo della Pallavolo Don Colleoni (Bergamo), che ha appena perso la vetta della classifica dopo lo scontro diretto con Cbl Costa Volpino. Il tabellino del match:

Dolcos Volley Busnago - Chorus Lemen Almenno 3-0 (25-23, 25-23, 25-23)

Busnago: Erba 2, Radice (L), Bizzotto 15, Pistocchi (L), Cornelli, Crippa, Ditommaso 9, Rossi 13, Zonta 6, Cologno, Guglielmi 9, Sarti Cipriani, Bonetti 9, All.: Motta e Ouarga.