B1. Busnago Visette alla pari con Piacenza, ma il risultato rimane deludente

Una prova di grande carattere non è stata sufficiente a Busnago Visette per vincere almeno un set nella sfida di ieri sera al PalaBusnago contro la VAP Piacenza. La formazione brianzola ha affrontato un’altra squadra impegnata nella lotta salvezza del girone B della Serie B1 di volley femminile, ma a prevalere sono state le emiliane, più furbe nel finalizzare le occasioni degli scambi conclusivi dei vari set.

Ne è venuto fuori uno 0-3 che stavolta è stato penalizzante come non mai, visto che le bianconere avrebbero meritato almeno un parziale in proprio favore. La classifica piange, i punti all’attivo rimangono 4 e la salvezza dista 14 lunghezze con ancora sei partite da disputare prima che il campionato finisca. I primi due set sono stati uno la fotocopia dell’altro. Le due formazioni sono apparse forse un po’ timorose e la conseguenza inevitabile è stata l’impossibilità di una fuga da una o dall’altra parte.

Nei momenti decisivi del parziale, però, è stata sempre Piacenza ad avere la meglio. Il doppio 25-23 ha messo in mostra la grande determinazione delle emiliane, mentre le brianzole hanno dimostrato di non volersi arrendere nonostante le evidenti difficoltà. Il 2-0 maturato in questa maniera ha avuto come effetto una terza frazione di gioco in cui la VAP ha costruito un gap più ampio, lasciando alle padrone di casa soltanto 17 punti. Tra una settimana la compagine bianconera giocherà di nuovo fra le mura amiche, in questo caso contro il Progetto Valtellina. Il tabellino del match:

BUSNAGO VISETTE-VAP PIACENZA 0-3 (23-25; 23-25; 17-25)

BUSNAGO: Barzago, Napolitano, Carera, Cogliati, Lionello, Filippi, Fenzio, Pasotto (L), Moroni, Gasparetti, Danesi, Garavaglia (L), Ravarini. All. Delmati

PIACENZA: Gionelli, Pedrolli, Müller (L), Pierdonati, Della Corte, Fabbri, Piomboni, Gazzola (L), Ruggeri, Borri, Magnabosco (C), Dodi, Viganò, Di Luzio, Arbore. All. Mineo