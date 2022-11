B1: Busnago Visette sovverte il pronostico e batte al tie-break la favorita Palau

La trasferta più lunga e insidiosa del girone e un avversario che lo scorso anno ha sfiorato l’A2 per un soffio. Non erano certo incoraggianti le premesse della partita tra Capo d’Orso Palau e Busnago Visette. Le brianzole hanno affrontato il lungo viaggio fino in Sardegna, ma non sono giunte sull’isola per una gita di piacere. Il pronostico della vigilia, però, sembrava essere rispettato dopo i primi due set.

Le padrone di casa hanno fatto valere la loro maggiore esperienza, conquistando di misura il primo parziale e dominando il secondo. A quel punto Busnago ha cambiato completamente volto. Nella terza frazione di gioco lo svantaggio si è dimezzato grazie a una maggiore precisione negli attacchi, mentre il pareggio è diventato realtà dopo un set incertissimo e risolto ai vantaggi. Il tie-break era già una grande conquista per le lombarde che però hanno fatto molto di più.

Il parziale è stato dominato dal primo all’ultimo scambio, come testimoniato dal 15-2 finale che ha sancito la prima vittoria in campionato delle ragazze di coach Delmati. Ora i punti in classifica nel girone B della B1 di volley femminile sono 3, fra una settimana Busnago proverà a sfruttare il turno casalingo per far contenti i propri tifosi nella sfida non semplice con Costa Volpino. Il tabellino del match:

CAPO D’ORSO PALAU-BUSNAGO VISETTE 2-3 (25-23; 25-14; 21-25; 24-26; 2-15)

PALAU: Severin, Bellanca, Ghezzi, Malinov, Mezzi, Cossu, Caruso, Menardo, Bisegna, Chirico, Degortes, Leone. All. Guidarini

BUSNAGO: Barzago, Napolitano, Carera, Cogliati, Lionello, Filippi, Fenzio, Pasotto (L), Moroni, Gasparetti, Danesi, Garavaglia (L), Ravarini. All. Delmati