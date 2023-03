B1. Al Busnago Visette non manca l’orgoglio ma Palau lo batte in tre set

Un altro avversario sardo e purtroppo lo stesso risultato finale. Il Busnago Visette ha perso in casa contro la Capo d’Orso Palau, uno 0-3 che però lascia qualche rimpianto per quanto mostrato dalle brianzole in campo. La dodicesima sconfitta consecutiva nel girone B della Serie B1 di volley femminile, è maturata al termine di tre set in cui le bianconere non hanno comunque sfigurato. È un piccolo spiraglio a cui bisogna aggrapparsi con tutte le forze in vista delle gare finali del campionato.

La prima frazione di gioco ha messo in mostra un Busnago Visette pimpante e reattivo, come ben dimostrato dal risultato finale, un 21-25 che poteva rendere più incerto il vantaggio della compagine ospite. Il copione si è ripetuto anche nel secondo set, quando le padrone di casa si sono fermate a quota 20, a testimonianza del fatto che Palau non ha affatto dominato nonostante il punteggio finale.

Nel terzo parziale, poi, le brianzole hanno maggiormente tirato i remi in barca, totalizzando il minor numero di punti di giornata (18 per la precisione). Fra una settimana esatta (11 marzo per la precisione), la squadra bianconera avrà un compito proibitivo, visto che dovrà affrontare in trasferta l’imbattibile capolista Costa Volpino, un testacoda che purtroppo non promette nulla di buono. Il tabellino del match:

BUSNAGO VISETTE-CAPO D’ORSO PALAU 0-3 (21-25; 20-25; 18-25)

BUSNAGO: Barzago, Napolitano, Carera, Cogliati, Lionello, Filippi, Fenzio, Pasotto (L), Moroni, Gasparetti, Danesi, Garavaglia (L), Ravarini. All. Delmati.

PALAU: Severin, Bellanca, Ghezzi, Malinov, Mezzi, Cossu, Caruso, Menardo, Bisegna, Chirico, Degortes, Leone. All. Guidarini