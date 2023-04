B1. Busnago Visette regge un solo set: la Focol Legnano rispetta i pronostici e trionfa

Il campionato di Busnago Visette è già stato caratterizzato da un verdetto ufficiale: la formazione brianzola è retrocessa in B2 con il suo ultimo posto nel girone B, ma comunque non sta mancando l’orgoglio nelle ultime prove della stagione. Oggi pomeriggio, le bianconere di coach Delmati hanno affrontato al PalaBusnago la Focol Legnano che è in lotta per un posto nei play-off.

I pronostici erano dalla parte delle Coccinelle e lo 0-3 finale è stato la conferma di quanto già si sapeva. Nonostante questa differenza, Busnago ha provato a dettare il ritmo, soprattutto nel primo set che è stato il migliore in assoluto della giornata. La squadra di casa ha retto bene l’urto con le legnanesi, impensierendole di continuo come ben testimoniato dal 22-25 finale. Legnano ha sbloccato il risultato, ma non è stata certo una passeggiata. Molto meno equilibrati gli altri parziali.

Nel secondo, infatti, Busnago è riuscita a totalizzare appena 14 punti, mentre sono stati 17 quelli della terza frazione di gioco: troppo poco per impensierire una formazione che ha grandi ambizioni e sogna da tempo la promozione in A2. Per le brianzole si tratta della diciassettesima sconfitta consecutiva: fra una settimana saranno impegnate sul campo del Don Colleoni per cercare di finire la stagione nel miglior modo possibile. Il tabellino del match:

BUSNAGO VISETTE-FOCOL LEGNANO 0-3 (22-25; 14-25; 17-25)

BUSNAGO: Barzago, Napolitano, Carera, Cogliati, Lionello, Filippi, Fenzio, Pasotto (L), Moroni, Gasparetti, Danesi, Garavaglia (L), Ravarini. All. Delmati

LEGNANO: Lenna, Valli (L), Carcano, Monni, Simonetta, Aliberti, Brogliato (L), Banfi, Cavaleri, Fantin, Mazzaro, Roncato, Broggio. All. Uma.