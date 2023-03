B1. Concorezzo concede anche il bis: 3-0 spettacolare in casa contro San Paolo

La strada intrapresa è quella giusta. La Sardegna continua a portare decisamente bene alla Robosystem Concorezzo che ha centrato la seconda vittoria consecutiva: dopo aver espugnato il taraflex di Palau, a cadere sotto i colpi delle ragazze di coach Angelescu è stata la PGS San Paolo, anch’essa impegnata nella lotta salvezza del girone B della Serie B1 di volley femminile. Le biancorosse hanno vinto e convinto nel match interno, 3 punti fondamentali per inseguire il quartultimo posto che varrebbe appunto la permanenza nella categoria.

Un po’ come una sinfonia di Gioachino Rossini, è stato un crescendo incredibile che darà tanto morale per la volata finale del campionato. Il primo set ha visto le padrone di casa prevalere dopo un sostanziale equilibrio, tanto è vero che i punti di distanza sono stati appena cinque. Nella seconda frazione di gioco, invece, Concorezzo ha spadroneggiato, lasciando alle ospiti appena 15 punti (in poche parole, le briciole). Il copione si è poi ripetuto nel terzo parziale, in cui la Robosystem ha continuato a macinare ottima pallavolo per un perentorio 25-16 che ha chiuso i giochi in maniera definitiva.

La classifica parla chiaro: in attesa dei match delle altre squadre, le brianzole hanno raggiunto quota 16 punti, agganciando il quartultimo posto che è occupato da Gorle. San Paolo, nona in classifica, è invece distante 6 lunghezze. Tra una settimana, Concorezzo tenterà di calare il tris nella trasferta contro la VAP Piacenza che è penultima nel girone B, dunque ampiamente alla portata delle biancorosse. Il tabellino del match:

ROBOSYSTEM CONCOREZZO-PGS SAN PAOLO CAGLIARI 3-0 (25-20, 25-15, 25-16)

CONCOREZZO: Piazza, Brutti, Pasini, Stucchi, Rossi, Zorloni, Manzano, Ditommaso, Crippa, Riva, Perego, Foscari. All. Angelescu.

SAN PAOLO: Hollecker, Lusci, Ciurli, Silvestre, Ciani, Ragone, Dimitrova, Marongiu, Barbolini, Valente, Farris, Masala, Chiesa. All. Gramignano