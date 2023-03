B1. Concorezzo continua a crederci: espugnata Piacenza e obiettivo salvezza intatto

Era una sfida salvezza da non fallire e la Robosystem Concorezzo ha mantenuto ampiamente le promesse. Le biancorosse si sono imposte in rimonta a Piacenza, espugnando il campo di una VAP che ha iniziato meglio e che si è spenta progressivamente. Merito delle brianzole che non si sono scoraggiate e continuano a mantenere aperte le speranze di una salvezza che avrebbe del miracoloso. La classifica parla chiaro. Concorezzo ha 19 punti in classifica e occupa il terzultimo posto, uno dei tre che sancisce la retrocessione.

Ha una sola lunghezza da recuperare alla squadra che la precede, la Warmor Gorle, dunque al momento ci sarebbe un play-out all’ultimo sangue e tutto da vivere. Come già anticipato, il primo parziale ha visto prevalere le padrone di casa di misura. Il 25-23 ha infatti premiato le emiliane che hanno assaporato il gusto di un successo pesante e prezioso come non mai. Nel secondo set, però, le ospiti si sono riscattate abbondantemente, lasciando a Piacenza appena 15 punti e rimettendo in discussione le sorti del match.

La terza frazione di gioco ha fatto da spartiacque, ma c’è stata una sola squadra in campo, Concorezzo. Il 25-5 con cui la Robosystem è andata in vantaggio dice più di tante parole e ha senza dubbio minato le certezze delle padrone che non si sono più riprese fino all’1-3 definitivo, sancito da un 25-17 conquistato dalle lombarde senza troppi fronzoli. Fra una settimana le biancorosse sono chiamate nuovamente a gettare il cuore oltre l’ostacolo: in programma c’è il derby contro Busnago Visette, partita sicuramente alla portata ma da non sottovalutare in alcun modo. Il tabellino del match:

VAP PIACENZA-ROBOSYSTEM CONCOREZZO 1-3 (25-23, 15-25, 5-25, 17-25)

PIACENZA: Gionelli, Pedrolli, Müller (L), Pierdonati, Della Corte, Fabbri, Piomboni, Gazzola (L), Ruggeri, Borri, Magnabosco (C), Dodi, Viganò, Di Luzio, Arbore. All. Mineo

CONCOREZZO: Piazza, Brutti, Pasini, Stucchi, Rossi, Zorloni, Manzano, Ditommaso, Crippa, Riva, Perego, Foscari. All. Angelescu