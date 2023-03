B1. Concorezzo corsara in Sardegna: espugnato al tie-break il campo di Palau

Voglio andare ad Alghero cantava Giuni Russo nel lontano 1986, mentre le giocatrici della Robosystem Concorezzo possono fare lo stesso cambiando la località, ma rimanendo comunque in Sardegna. La trasferta di Palau di oggi si è rivelata un successo, con le brianzole capaci di espugnare un taraflex non semplice e di continuare a coltivare i loro sogni di salvezza. Vale la pena ricordare come la Capo d’Orso padrona di casa sia stata una delle più forti formazioni della B1 della scorsa stagione, sfiorando di un soffio la promozione in A2. Quest’anno ha incontrato molte più difficoltà, ma non è da tutti giocare a 700 chilometri da casa con la stessa disinvoltura mostrata questo pomeriggio dalle ragazze di coach Angelescu.

Il match ha riservato subito grande equilibrio, tanto è vero che a metà del primo set il punteggio ha recitato 16-16 in modo eloquente. È inevitabile che un parziale del genere si sia risolto di misura, con Concorezzo capace di resistere al ritorno delle sarde e di imporsi con un prezioso 25-23 per l’1-0 provvisorio. Nella seconda frazione di gioco Palau ha fatto valere il fattore casalingo, accumulando in pochi minuti un discreto vantaggio (12-7). La Robosystem si è riavvicinata, salvo poi allontanarsi nuovamente con il momentaneo 23-18 che è suonato quasi come una sentenza. Le Orsette hanno pareggiato i conti con un 25-20 che non ha comunque spento le ambizioni brianzole.

Ne è una conferma l’inizio del terzo set, in cui Concorezzo ha subito alzato la voce (6-1). Il buon margine è stato gestito fino alla fine e senza grossi affanni per il secondo vantaggio di giornata e la certezza di un punto già ottenuto. Il quarto parziale è stato caratterizzato da nuove emozioni forti. Nonostante i due set point a disposizione di Palau, le ragazze di coach Angelescu hanno prolungato il parziale ai vantaggi, arrendendosi poco dopo, ma dando sempre l’impressione di avere una fame sportiva insaziabile.

Lo stesso appetito si è “notato” nel tie-break, vinto di misura ma meritatamente per i 2 punti odierni che rendono la classifica biancorossa molto interessante. La squadra ne ha ora 13 in totale nella classifica del girone B, in attesa che le rivali per la salvezza giochino il loro match e con la consapevolezza di poter sperare nel miracolo fino al termine del campionato. Il tabellino del match:

CAPO D’ORSO PALAU-ROBOSYSTEM CONCOREZZO 2-3 (23-25, 25-20, 20-25, 26-24, 13-15)

PALAU: Severin, Bellanca, Ghezzi, Malinov, Mezzi, Cossu, Caruso, Menardo, Bisegna, Chirico, Degortes, Leone. All. Guidarini

CONCOREZZO: Piazza, Brutti, Pasini, Stucchi, Rossi, Zorloni, Manzano, Ditommaso, Crippa, Riva, Perego, Foscari. All. Angelescu.