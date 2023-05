B1. La Robosystem Concorezzo domina l’andata del play-out e intravede la salvezza

Chi ben comincia è a metà dell’opera. Lo sa benissimo la Robosystem Concorezzo che vuole però mantenere la calma nonostante l’ottima andata del play-out salvezza della B1 disputata oggi in casa. Le biancorosse di coach Angelescu si sono sbarazzate in tre set e soprattutto in un’ora e 17 minuti della PGS San Paolo Cagliari, giunta dalla Sardegna con la volontà ben precisa di far valere i 2 punti di vantaggio maturati in classifica al termine della regular season (girone B). Fatta eccezione per il primo set, però, le isolane non sono riuscite mai a impensierire la Robosystem che ora può sperare in un ritorno tranquillo tra una settimana sul campo della PGS.

Basterà infatti vincere un set per conquistare l’agognata salvezza che al giro di boa di questa stagione sembrava quasi impossibile. Come già anticipato, Concorezzo ha faticato soltanto nella prima frazione di gioco, vinta di misura grazie a una maggiore determinazione delle biancorosse negli scambi conclusivi del parziale. Il secondo set ha invece visto la Robosystem partire a spron battuto e maturare un vantaggio che la PGS non è stata in grado di ridurre. Con ben 11 set point a disposizione, la squadra di casa ha raddoppiato facilmente nel punteggio, nonostante due palle set annullate dalle sarde.

Il terzo parziale non è stato poi molto diverso. Concorezzo è andata presto in fuga (10-3) ed è diventata sempre più irraggiungibile di minuto in minuto, come ben testimoniato dal momentaneo 22-12 che ha aperto le porte alla fine della contesa. Il parziale se lo è aggiudicato la Robosystem senza grossi affanni, un 3-0 rotondo e convincente che forse neanche il più ottimista dei tifosi si sarebbe aspettato alla vigilia del match. Il ritorno del play-out è in programma a Cagliari sabato 20 maggio (fischio d’inizio alle 18:00), una trasferta che potrebbe regalare un sogno a queste indomite ragazze. Il tabellino del match:

ROBOSYSTEM CONCOREZZO-PGS SAN PAOLO CAGLIARI 3-0 (25-23, 25-16, 25-15)

CONCOREZZO: Foscari (L), Piazza, Brutti, Pasini, Stucchi (L), Rossi, Zorloni, Manzano, Ditommaso, Crippa, Riva, Perego. All. Angelescu

SAN PAOLO: Hollecker, Lusci (L), Ciurli, Silvestre, Ciani, Ragone, Dimitrova, Marongiu, Barbolini, Valente, Farris, Masala, Chiesa. All. Gramignano