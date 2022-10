Volley femminile B1: la Pallavolo Concorezzo ingaggia il libero Michela Sisti

L’ASD Pallavolo Concorezzo è lieta di annunciare di aver acquisito, per la stagione 2022-2023, le prestazioni sportive del libero Michela Sisti. Classe 2002, la giovane giocatrice muove i suoi primi passi nella società del suo paese, a Melzo. A 10 anni il passaggio al Volley Segrate, società che l'ha vista di fatto crescere pallavolisticamente fino al 2021.

Nel suo palmares le soddisfazioni maggiori sono una vittoria nella finale provinciale Under 15, un terzo posto regionale, la partecipazione alle finali nazionali e una promozione in Serie C. Nel 2020, con l'unione del Segrate ala Pro Patria, è avvenuto l'esordio in B2 con la conquista della promozione in B1. Ora potrà godersi di nuovo questa categoria con un’avventura emozionante in biancorosso che ci si augura sia il più piena possibile di soddisfazioni.