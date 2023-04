B1. Concorezzo perde lo scontro salvezza con Gorle e ripiomba nella zona “rossa”

Si ferma a cinque vittorie consecutive la striscia positiva della Robosystem Concorezzo che si è presentata nel migliore dei modi alla sfida salvezza di ieri contro la Warmor Gorle. Le bergamasche hanno invece avuto la meglio e il 3-1 con cui hanno regolato le biancorosse ha permesso anche di assestare il sorpasso in classifica. È una lotta appassionante quella per la permanenza nella Serie B1 e con questo ko la formazione di coach Angelescu è scesa al terzultimo posto, ferma a 25 punti. Gorle ne ha due in più e se il campionato fosse finito ieri, ci sarebbe stato il play-out proprio fra questi due team.

Mancano ancora due gare di campionato e di sicuro se ne vedranno delle belle. La Robosystem avrà la Don Colleoni da affrontare fra una settimana in casa e poi la trasferta sul campo dell’Enercom Crema che ha ancora delle speranze per accedere ai play-off promozione. Gorle avrà invece la trasferta di sabato prossimo di Busnago, ultimo nel girone B, e poi ospiterà in casa il Progetto Valtellina che a quel punto potrebbe essere già salvo e senza obiettivi. Tornando al match di ieri, le padrone di casa sono riuscite a sorprendere Concorezzo con due parziali ai limiti della perfezione.

I 18 e i 14 punti raggranellati rispettivamente dalle biancorosse fanno capire quanto sia stato difficile l’approccio a una gara tanto delicata. Nella terza frazione di gioco si è vista la vera Robosystem, capace di dimezzare lo svantaggio, anche se con qualche affanno di troppo. L’entusiasmo per l’1-2, però, non ha fatto da sfondo a una nuova partita, la Warmor è tornata in campo in modo prepotente nel quarto parziale e con un roboante 25-8 ha chiuso la contesa, lasciando un senso di amarezza a tutte le giocatrici brianzole. Il tabellino del match:

WARMOR GORLE-ROBOSYSTEM CONCOREZZO 3-1 (25-18, 25-14, 20-25, 25-8)

GORLE: Volleoni A., Felappi, Manzoni, Nava, Scialanca (L), Secomandi, Pillepich, Marini, Vukovic, Bolis (L), Vecchi, Teli, Perletti, Colleoni G. All. Licata

CONCOREZZO: Piazza, Brutti, Pasini, Stucchi, Rossi, Zorloni, Manzano, Ditommaso, Crippa, Riva, Perego, Foscari. All. Angelescu