B1. Concorezzo coraggiosa ma sconfitta a Costa Volpino: la capolista vince al quarto set

Davide contro Golia. Poteva essere interpretata in questa maniera la sfida di ieri tra la capolista del girone B della Serie B1 di volley femminile, la CBL Costa Volpino, e la Robosystem Concorezzo, penultima in classifica. Il risultato finale racconta però di una partita più equilibrata del previsto, segno che le brianzole sono riuscite a dare filo da torcere alla prima della classe. Si sta parlando dell’unica formazione, tra tutte le prime dei cinque gironi di questa categoria, che non ha mai perso e il set conquistato dalle biancorosse può essere dunque considerato oro colato.

Il difficile match è cominciato con le padrone di casa bergamasche che hanno premuto con il piede sull’acceleratore, vincendo il primo parziale ma senza dominare come testimoniato dai 19 punti messi a referto dalla Robosystem. Ben diversa è stata la seconda frazione di gioco che ha visto Concorezzo soccombere e fermarsi ad appena 11 punti: a questo punto lo 0-2, maturato in modo tanto netto, poteva minare le minime certezze delle ospiti. Invece la squadra di coach Angelescu ha reagito in modo convincente, dimezzando lo svantaggio e soprattutto con merito: il 25-21 ha di sicuro “infastidito” la capolista che poi è tornata a furoreggiare nel quarto set, dimostrandosi di un’altra categoria.

La corsa salvezza non è affatto impossibile per la squadra monzese, i punti rimangono 11, a cinque lunghezze dalla zona tranquilla del girone B che è occupata dalla Warmor Gorle. Tra una settimana la Robosystem osserverà il proprio turno di riposo, per poi tornare in campo l’11 marzo nella difficile trasferta sarda sul campo della Capo d’Orso Palau. Il tabellino del match:

CBL COSTA VOLPINO-ROBOSYSTEM CONCOREZZO 3-1 (25-19, 25-11, 21-25, 25-12)

COSTA VOLPINO: Pozzoni, Bordignon, Imperiali, Dell’Orto, Agazzi, Coulibaly, Seghezzi, Crespi, Tosi, Pacchiotti, Rosso, Tomasi, Tangini. All. Cominetti.

CONCOREZZO: Piazza, Brutti, Pasini, Stucchi, Rossi, Zorloni, Manzano, Ditommaso, Crippa, Riva, Perego. All. Angelescu.