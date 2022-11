B1: Concorezzo si arrende sul più bello, due set perfetti e poi il ko al tie-break

È proprio vero che la pallavolo è uno sport in cui non si può dare nulla per scontato. Lo sa molto bene la Robosystem Concorezzo che ha accarezzato il sogno di battere in maniera netta e tra le mura amiche la VAP Piacenza, ritrovandosi però a fine partita con un solo punto. La sconfitta al tie-break fa male dopo quanto dimostrato dalle brianzole nei primi due set, ai limiti della perfezione. Rimangono inoltre i rimpianti per quanto successo nella quarta frazione di gioco, in cui i vantaggi non hanno purtroppo premiato la formazione di coach Bonollo. Il primo set ha avuto una sola protagonista, Concorezzo.

Il 25-9 ha evidenziato il dominio da parte delle padrone di casa che sono riuscite a fare valere in modo netto il fattore casalingo. Il secondo parziale è stato invece più equilibrato, ma ha premiato per la seconda volta la Robosystem che ha dunque provato a immaginare la vittoria tra le mura amiche. Il 2-0, però, non ha scalfito l’umore di Piacenza che si è ritrovata nella terza frazione di gioco, vinta in maniera perentoria a dimostrazione di un ambientamento progressivo al campo avversario.

Il quarto set è stato un concentrato incredibile di emozioni, con i vantaggi decisivi per la disputa del tie-break. Proprio nel set corto, la VAP ha avuto la meglio con una buona distanza che le ha consentito di non patire troppo il finale di gara. Tra una settimana Concorezzo avrà un’altra prova con la P maiuscola, l’atteso derby brianzolo contro il fanalino di coda Busnago Visette. Il tabellino del match:

ROBOSYSTEM CONCOREZZO-VOLLEY ACADEMY PIACENZA 2-3 (25-9; 25-22; 17-25; 24-26; 9-15)

CONCOREZZO: Piazza, Brutti, Pasini, Sisti (L), Stucchi (L), Rossi, Zorloni, Manzano, Ditommaso, Crippa, Riva, Gabrielli, Perego. All. Bonollo

PIACENZA: Petroli, Muller (L), Pierdonati, Fabbri, Piomboni , Iacona, Gazzola (L), Ruggeri, Del Core, Borri, Magnabosco, Dodi, Viganò, Trevisan. All. Mineo