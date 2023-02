B1: Concorezzo strappa un buon set alla vicecapolista ma torna da Legnano senza punti

Una prestazione incoraggiante, ma che purtroppo non garantisce alcun punto in classifica. La Robosystem Concorezzo tiene testa alla vicecapolista del girone B della Serie B1 di volley femminile, la Focol Legnano, riuscendo a pareggiare soltanto momentaneamente il risultato. Rimane l’ennesimo rimpianto per quello che poteva essere e non è stato. Concorezzo parte agguerrita nel primo set (3-8), poi time out chiamato da coach Uma e al rientro inizia una partita diversa: la fast di Aliberti avvia una rincorsa che si concretizza nell'11 pari dopo due muri di Carcano e Mazzaro, che raddoppiano poco dopo con attacchi precisi, seguiti da Simonetta e poi Banfi ad unirsi al gruppo. Grazie a Simonetta e Banfi Legnano allunga (16-13), poi di nuovo l'opposto numero 7 che ferisce anche in battuta (18-14).

La Robosystem non ha lo spunto giusto e resta -5, subendo anche fast e ace di Aliberti, prima di andare al cambio campo dopo i due punti di Carcano. Nel secondo set Brutti e Piazza lasciano intendere le loro intenzioni (1-3), Legnano replica con Simonetta e Banfi, poi fast di Aliberti per il 6-6, ma dall'altra parte Pasini sfrutta molto Crippa al centro e Concorezzo risponde perentoria, portandosi avanti nelle fasi centrali (10-14, 12-17). Coach Uma prova a sparigliare le carte cambiando sulla diagonale principale (Roncato-Broggio per Simonetta-Monni), per poi inserire anche Fantin per Aliberti, ma Concorezzo ha preso fiducia e non sbaglia un colpo, subendo solo un leggero riavvicinamento biancorosso (18-21) per poi allungare nel finale (20-25).

Nella terza frazione la Fo.Co.L scava subito il solco sulle avversarie: 11-3, con ben cinque ace, due per Roncato e Mazzaro, uno di Simonetta. I time-out di coach Angelescu non cambiano l'inerzia del set, perché Legnano spinge forte sull'acceleratore e incrementa il vantaggio, scatenando tutte le proprie bocche da fuoco, dalla fast di Carcano ai poderosi attacchi di Banfi e Simonetta, che si ritaglia il tempo per un muro e un'altro punto in battuta, cui si aggiunge anche il block-in di Aliberti (22-10). Nulla da fare per le brianzole che si arrendono a -11.

Quarto set di spessore fin dall'inizio per la Fo.Co.L che aggredisce con Mazzaro, Carcano e Simonetta, siglando altri due ace (4-1). Nonostante Concorezzo appaia più volitiva rispetto alla frazione precedente, Cavaleri e compagne sanno come prendersi la scena, aggredendo l'avversario al momento opportuno e firmando un break imponente (14-11, 20-11). A questo punto per la Robosystem rientrare in partita è di fatto impossibile e, infatti, Legnano chiude le danze, ancora sul 25-14. Il tabellino del match:

FOCOL LEGNANO-ROBOSYSTEM CONCOREZZO 3-1 (25-20, 20-25, 25-14, 25-14)

LEGNANO: Lenna (L), Carcano 9, Monni, Simonetta 21, Aliberti 13, Brogliato (L), Banfi 13, Cavaleri (C), Fantin, Mazzaro 14, Roncato 3, Broggio. Allenatore: Uma.

CONCOREZZO: Foscari (L), Piazza 10, Brutti 5, Pasini 1, Stucchi (L), Rossi 18, Zorloni 6, Manzano, Ditommaso, Crippa 7, Riva 1, Perego. Allenatore: Angelescu.