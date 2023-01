B1: Concorezzo torna a sperare, il girone d'andata termina con un bel successo ai danni di Crema

La prima gioia del 2023 per la Robosystem Concorezzo coincide con una vittoria che in forse pochi avrebbero pronosticato. La formazione brianzola, forte del fresco innesto del libero Federica Foscari, ha sfoderato una prova superlativa tra le mura amiche, battendo in 4 set la terza forza del girone B della Serie B1 di volley femminile, l'Enercom Crema. È un 3-1 che permette alle biancorosse di coach Bonollo di chiudere il girone d’andata con nuove certezze: la salvezza non è impossibile e al momento dista appena 3 punti.

Il contemporaneo successo di San Paolo Cagliari non è una buona notizia per Concorezzo, ma se non altro è stata accorciata la distanza rispetto alla VAP Piacenza. La gara di ieri potrebbe essere il più classico degli spartiacque della stagione: i primi due set conquistati con tenacia e di misura (si sta pur sempre parlando di un avversario che è arrivato al palazzetto dello sport da terza in classifica) hanno proiettato le padrone di casa verso un 2-0 sorprendente soltanto per chi non segue ogni weekend questa squadra.

Nel terzo parziale Crema ha provato a complicare i piani di vittoria di Concorezzo, dominando dal primo all’ultimo scambio e creando qualche timore di troppo. Fortunatamente nel quarto set la Robosystem è tornata in campo concentrata e vogliosa di chiudere il match in proprio favore. Il 25-22 l’ha premiata facendo letteralmente impazzire tutto l’ambiente.

Ora c’è la pausa in attesa dell’avvio del girone di ritorno. Concorezzo tornerà a giocare il prossimo 4 febbraio, quando sarà di scena contro Cabiate, sempre tra le mura amiche. Non sarà una sfida semplice, ma la Robosystem potrà prepararla con la massima tranquillità. Il tabellino del match:

ROBOSYSTEM CONCOREZZO-ENERCOM CREMA 3-1 (25-22, 25-23, 15-25, 25-22)

CONCOREZZO: Piazza, Brutti, Pasini, Sisti (L), Stucchi (L), Rossi, Zorloni, Manzano, Ditommaso, Crippa, Riva, Gabrielli, Perego, Foscari. All. Bonollo

CREMA: Guerini Rocco, Giroletti, Ravazzolo, Labadini, Abati, Bocchino, Frassi, Gruda, Fioretti, Fugazza, Marengo, Bagnoli, Pinetti. All. Moschetti