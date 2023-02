Volley femminile B1: il cuore di Concorezzo non basta, Cabiate la spunta al quarto set

C’erano grandi aspettative nei confronti della Robosystem Concorezzo ieri, in occasione del match che ha segnato l’inizio del girone di ritorno. Dopo la splendida chiusura dell’andata, le biancorosse di coach Angelescu non si sono purtroppo ripetute, arrendendosi ai colpi della Clerici Auto Cabiate dopo quattro set avvincenti e spettacolari. L’andamento del match fa sorgere qualche rimpianto per un eventuale tie-break che le padrone di casa avrebbero senza dubbio meritato ma che invece non si è concretizzato. Il match è partito con un equilibrio ostinato, come ben confermato da quello che è stato il risultato finale. A spuntarla è stata Cabiate, ma soltanto di misura: il 25-23 segnato dal tabellone ha fatto immaginare una partita incerta, anche se il secondo parziale ha premiato nuovamente le ospiti. La Clerici Auto ha tenuto maggiormente a distanza Concorezzo che poi ha trovato gli spunti giusti nella terza frazione di gioco per riaprire la gara. Ne è venuto fuori un quarto set incredibile, pieno di colpi di scena e vinto dalle brianzole ai vantaggi. Il quarto parziale è stato al contrario l’esatto opposto, con una Robosystem troppo arrendevole e una Cabiate sempre più sicura dei propri mezzi. Fra una settimana le biancorosse giocheranno su uno dei campi più complicati del girone, quello della vicecapolista Focol Legnano. Il tabellino del match:

ROBOSYSTEM CONCOREZZO-CLERICI AUTO CABIATE 1-3 (23-25, 20-25, 29-27, 14-25)

CONCOREZZO: Piazza, Brutti, Pasini, Sisti (L), Stucchi (L), Rossi, Zorloni, Manzano, Ditommaso, Crippa, Riva, Gabrielli, Perego, Foscari. All. Angelescu

CABIATE: Viskom, Citterio, Pellegatta, Colombo, Ruffini, Quartana (L), Cecconello, Della Canonica (L), Zanotto, Hyka, Biganzoli, Castelli, Cavalleri, Quartarella. All. Reali