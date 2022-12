B1: il derby brianzolo se lo aggiudica Concorezzo dopo un’incredibile girandola di emozioni

I derby sono partite che esulano da tutte le altre: succede nel calcio, nel basket e ovviamente anche nella pallavolo. Se n’è avuta una conferma piena ieri sera sul campo del Busnago Visette, dove la Robosystem Concorezzo si è imposta nella stracittadina brianzola al termine di un incontro pieno di emozioni. Non poteva essere altrimenti, il match era anche uno scontro salvezza fondamentale per entrambe le formazioni e i punti in palio pesavano come non mai.

Alla fine hanno prevalso di misura le ospiti, ma sia coach Bonollo che Delmati hanno più di un rimpianto per quello che è stato l’andamento dell’incontro. Le padrone di casa sono state sempre costrette a inseguire. Concorezzo ha dimostrato di voler assestare il colpaccio e il 25-21 con cui ha sbloccato la partita ha messo subito in chiaro le cose. Lo stesso punteggio ha però premiato Busnago nel secondo parziale, accendendo ulteriormente il derby. Per la terza volta di fila il 25-21 si è ripetuto, portando le ospiti sul 2-1 e lasciando intravede la golosa possibilità di conquistare la posta piena.

La risposta non si è fatta attendere nemmeno in questo caso, con le ragazze di coach Delmati che hanno prolungato la partita al tie-break. Nel set corto sono state le biancorosse ad avere la meglio, di misura ma con grande determinazione. I due punti di ieri consentono alla squadra di salire a quota 7, con la zona tranquilla del girone B della B1 di volley femminile non troppo distante. Busnago rimane invece ultimo con 4 punti racimolati. Il tabellino del match:

BUSNAGO VISETTE-ROBOSYSTEM CONCOREZZO 2-3 (21-25, 25-21, 21-25, 25-19, 13-15)

BUSNAGO: Barzago, Napolitano, Carera, Cogliati, Lionello, Filippi, Fenzio, Pasotto (L), Moroni, Gasparetti, Danesi, Garavaglia (L), Ravarini. All. Delmati

CONCOREZZO: Piazza, Brutti, Pasini, Sisti (L), Stucchi (L), Rossi, Zorloni, Manzano, Ditommaso, Crippa, Riva, Gabrielli, Perego. All. Bonollo