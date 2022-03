B1: la Dolcos Busnago batte nettamente Bedizzole e si allontana dalla zona "calda"

Squadra in casa Green Up Bedizzole

Pronostico rispettato per la Dolcos Busnago impegnata sabato 12 marzo nella nona giornata del girone di ritorno del campionato nazionale di Serie B1 (girone B). La formazione brianzola ha conquistato in trasferta tre punti importanti per la corsa alla salvezza, dominando sul Green Up Bedizzole, fanalino di coda.

Missione compiuta dunque: è iniziato nel migliore dei modi il mini ciclo di due partite fondamentali per la corsa alla salvezza. Le busnaghesi sono scese in campo molto determinate e hanno controllato il match dall’inizio alla fine. Solo nella terza frazione, sull’11 pari, coach Motta è stato costretto a chiamare time-out per riaccendere l’interruttore ed evitare pericolosi cali di tensione, ottenendo dalle sue ragazze una pronta risposta.

Questo il commento dello stesso allenatore a fine partita: “Per continuità e gioco abbiamo disputato la miglior partita. Come ci eravamo detti in settimana, loro sono squadra pericolosa se prendono entusiasmo; noi non lo abbiamo permesso, stando sempre avanti tranne nel terzo set, in cui, sull’11, pari abbiamo dovuto riorganizzarci in un time out perché stavamo perdendo il filo logico della gara. Per il resto molto bene, avanti così”.

Prossimo impegno sabato 19 marzo alle 20.30 sul campo dell’Enercom Fimi Crema (Cr), che in classifica si trova a -4 dalle busnaghesi. All’andata le cremasche rovinarono il Natale alle nostre, imponendosi in 3 set al PalaBusnago; in questa fase della stagione l’incontro riveste un’importanza vitale nella lotta alla salvezza. Il tabellino del match:

GREEN UP BEDIZZOLE-DOLCOS BUSNAGO 0-3 (14-25, 14-25, 17-25)

BEDIZZOLE: Serafini, Danesi, Marchesini, Populini, Cecchetto, Penocchio, Tagliani, Corella, Bottarella, Bellodi, Arici, Uzunova, Macobatti. All. Polito

BUSNAGO: Erba 2, Fenzio 7, Pistocchi (L), Cornelli 15, Sarti Cipriani, Bonetti, Crippa 8, Ditommaso, Rossi 11, Zonta 17, Cologno, Guglielmi, Foscari (L). All.: Motta e Ouarga.