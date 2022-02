Serie B1: la Dolcos Busnago si rinforza col nuovo libero Federica Foscari

Il nuovo anno ha portato una novità nell’organico della B1 del Busnago Volleyball Team. Alla corte di coach Mario Motta e Sara Ouarga è arrivato un nuovo libero, Federica Foscari, classe 1994, siciliana di Castelvetrano (Trapani), con esperienze in diverse squadre in B1 (Orizzonte Volley Tremestieri, Marsala Volley, Volley Terrasini) e B2 (Pallavolo Sicilia, Kondor Volley Catania, Amando Volley Santa Teresa, Volley Reghion).

Dopo aver iniziato la stagione 2021-2022 al Volley Terrasini, a gennaio decide di approdare in Brianza: “Arrivo a Busnago dopo aver giocato metà campionato nel Volley Terrasini, in Sicilia, per stare vicino ai miei cari. Per diverse motivazioni ho però sentito l’esigenza di cambiare aria alla ricerca di nuovi stimoli. Ciò che mi ha spinto nell’intraprendere questa nuova avventura è stata in primis la chiamata dell’allenatore Motta e l’affetto dimostrato dalle ragazze e dalla società che mi ha voluta inserire a tutti i costi all’interno di questa grande famiglia. I miei obiettivi personali per questa stagione sono quelli di far bene e crescere tecnicamente. Ritengo che a qualsiasi età esista un margine di crescita e miglioramento se lo si affronta con intelligenza e serietà. L’obiettivo prefissato per il gruppo squadra è quello di infondere nel team positività, tratto che mi caratterizza e contraddistingue da sempre”.